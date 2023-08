Mutui, la corsa continua Rate in aumento costante Uno su 5 rinuncia all’acquisto

di Andrea Ropa

Continua il salasso sui mutui. Il maggiore rialzo dei tassi nella storia dell’Eurozona – con la Bce che ha aumentato il costo del denaro di 425 punti base in poco più di un anno – si sta facendo sentire nelle tasche degli italiani e sul mercato immobiliare. Lo conferma Bankitalia, rilevando l’ennesimo ritocco verso l’alto dei tassi d’interesse sui prestiti erogati per l’acquisto di abitazioni, che in giugno hanno toccato il 4,65% (comprensivi delle spese accessorie, Taeg) contro il 4,58% di maggio. Un trend previsto in ulteriore aumento almeno fino alla fine dell’anno, quando la stretta monetaria di Francoforte dovrebbe allentarsi. Sempre che l’inflazione continui la sua discesa verso il benchmark del 2%. La stretta si riscontra anche sui prestiti al settore privato, diminuiti dell’1,7% nei dodici mesi, mentre quelli alle società non finanziarie sono calati del 3,2%.

"Dati pessimi – commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Un rialzo dei tassi a velocità folle. Rispetto a giugno 2022, quando il Taeg era a 2,37, c’è stato quasi un raddoppio. Nel confronto con due anni prima, quando il Taeg era a 1,77, il balzo è del 163%. Considerando l’importo e la durata media di un mutuo, un rialzo dei tassi così consistente significa che la rata, per chi sottoscrive ora un mutuo a tasso variabile, cresce di 169 euro al mese rispetto a un anno fa. Una stangata annua da 2.028 euro".

Ancora più preoccupanti le stime di Assoutenti, secondo cui – dopo l’aumento dei tassi deciso dalla Bce lo scorso 27 luglio – i costi dei mutui hanno subito un ulteriore scossone, al punto che oggi il Taeg medio per un finanziamento a tasso variabile di 125mila euro a 25 anni si attesta a una media del 4,8%, "ma può arrivare in alcuni casi al 7,89% – rileva il presidente Furio Truzzi – Attualmente, infatti, l’Euribor a tre mesi, indice di riferimento dei mutui a tasso variabile, è al 3.76%, contro il 3.49% dell’8 giugno scorso, mentre quello a un mese si attesta al 3.61% contro il 3.26% di due mesi fa.

Una crescita continua che si riflette in modo diretto sulle tasche dei consumatori che hanno acceso un mutuo: rispetto al 2021, per la fascia media di finanziamento a tasso variabile di importo compreso tra i 125mila e i 150mila euro, per una durata di 25 anni, la rata mensile risulta oggi più cara tra i 255 e i 340 euro, pari a una maggiore spesa annua tra 3.060 e 4.080 euro a famiglia". Con il risultato, stima il Cer per Confesercenti, che imprese e famiglie potrebbero trovarsi a pagare maggiori interessi per 5,4 miliardi nel 2023 e per 9 miliardi nel 2024: quasi 14,4 miliardi in 2 anni.

Inevitabili le conseguenze del caro mutui sul mercato immobiliare. Secondo le elaborazioni di Crif, nel primo semestre dell’anno le richieste di mutui si sono contratte del 22,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. In pratica un italiano su cinque si sta defilando dal mercato. In alcuni casi per scelta, in attesa di tempi migliori. In altri perché la banca respinge la richiesta dopo aver eseguito l’istruttoria.

Anche l’Osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma conferma che il 2023 è un anno difficile, caratterizzato da un netto calo delle compravendite. "La frenata – spiega l’ad Luca Dondi – non dipende solo dall’aumento dei tassi d’interesse sui mutui, ma anche da un atteggiamente delle banche che si è fatto sempre più selettivo a causa dell’aumento delle morosità e, più in generale, delle difficoltà delle famiglie italiane, gravate dalla perdita del potere d’acquisto. Non riuscendo a ottenere il finanziamento per comprare la casa, le famiglie si rivolgono così al mercato degli affitti, oggi molto problematico".