Musk-Zuckerberg, tutti li vogliono E Mastella offre l’anfiteatro

La sfida s’ha da fare, ma quando e dove non si sa. Quel che è certo è che Elon Musk, 52 anni, l’uomo più ricco del mondo, e Mark Zuckerberg, 39, l’ottavo, vorrebbero darsele di santa ragione nella gabbia da combattimento dell’Mma, le arti marziali miste, al Colosseo ma il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nega questa possibilità aprendo ad altri siti che raccontino la storia romana e italiana. Intorno all’evento, con la politica che si spacca - "le nostre bellezze non si svendono" e anche "prima pagate le tasse dei vostri colossi" -, si sta così assistendo alla corsa per accreditarsi come "la più adatta delle arene", mentre spunta una suggestione che potrebbe togliere all’Italia il palcoscenico di questo evento mediatico che può essere considerato folle quanto si vuole, ma che rischia di attrarre l’attenzione, e i soldi, come null’altro prima. Parigi, si dice, è pronta a concedere le Arènes de Lutece, il complesso romano del I° secolo che si trova a due passi da Notre Dame. Il teatro ospitava i gladiatori e può accogliere quindicimila spettatori.

La Francia incalza anche con altri scenari altrettanto prestigiosi e tutti di epoca romana: Nimes, Arles, Tours, Lione, Bordeaux si guardano intorno pronti a sfruttare le indecisione italiche. E allora ecco che nel Belpaese qualcosa si muove. Le sedi più accreditate da Nord da Sud sono ovviamente l’Arena di Verona – che già è un vero e proprio palcoscenico e ospita spettacoli di ogni genere con una capienza di 20mila persone –, ma anche Ostia Antica, che ha il vantaggio di non essere distante dal centro di Roma e di avere l’aeroporto di Fiumicino a due passi; Pompei, il cui Parco archeologico parla romano a ogni pietra "ed è – dice il sindaco, Carmine Lo Sapio – il luogo più adatto", anche se l’archeologo Andrea Carandini giudica la cosa "una pagliacciata"; o il Teatro di Taormina, affascinante e amato a dismisura dagli americani. E poi ci sono le autocandidature.

Nelle ultime ore se ne contano almeno tre, e tutte piene di fascino. Come Benevento e il suo anfiteatro. "Gemella di Roma Imperiale e straordinario scrigno di storia – afferma il sindaco Clemente Mastella invitando Musk e Zuckerberg a visitare la città – è una location perfetta, l’arena naturale per questo evento planetario. Per bellezza, fascino millenario e suggestioni storiche il nostro Teatro non teme confronti. Sono sicuro che i due re dell’universo social non avrebbero dubbi, se lo visitassero, a mettere un bel like". Senza contare, poi, Cinecittà World, il parco tematico del cinema e della tv, che mette sul tavolo il maestoso set di Ben Hur.

In Basilicata, invece, il sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, scrive a Meloni e Sangiuliano indicando il Parco archeologico di Grumentum, con anfiteatro e teatro. "Sarebbe un bel segnale – dice - per la valorizzazione dell’entroterra lucano e del patrimonio archeologico in esso custodito". Nel 207 aC Annibale vi si scontrò con l’esercito romano in un’epica battaglia. A non molti chilometri dal Potentino, è il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, a candidarsi per ospitare l’evento: "La culla dei Bronzi di Riace ha tutte le carte in regola, storiche, culturali e sociali, per poter raccogliere questa sfida". Un combattimento che Musk dà per deciso mentre Zuckerberg frena ("lo saprete da me se e quando si farà, il resto sono solo discorsi"). L’importante è che l’Italia decida che cosa vuole fare e quanto il proprio territorio valga per i multimiliardari del web. Sennò, a prezzi scontati, le vestigia di Roma se le vanno a cercare in Tunisia (Cartagine), in Libia (Sabratha), in Croazia (Salona) o fra le rovine della giordana Jerash.