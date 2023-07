Musk rivoluziona ancora Twitter: addio al logo dell’uccellino Arriva la X sullo sfondo nero

Addio all’uccellino, arriva X. Elon Musk continua la sua rivoluzione Twitter e si impegna a cambiare a breve il popolare logo del social di cui non è mai stato un fan. "Presto diremo addio al logo di Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccellini", ha cinguettato il patron di Tesla postando l’immagine di una X su uno sfondo nero. Musk sembra essere intenzionato a disfarsi anche del tradizionale color celeste che contraddistingue Twitter e chiede agli utenti, lanciando un sondaggio, se deve essere cambiato. Il miliardario-visionario è da tempo scettico sull’uccellino chiamato ‘Larry T Bird’ dal co-fondatore di Twitter Biz Stone in onore dell’ex giocatore di basket dei Celtics Larry Bird. L’uso della X come logo riflette la strategia di Musk: quando acquistò Twitter, spiegò che il social lo avrebbe aiutato a creare ‘X, l’app per tutto.