Musk e Zuckerberg, rivalità alle stelle Pronti a sfidarsi nella gabbia di arti marziali

La rivalità tra Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbe presto sfociare in un corpo a corpo combattuto in una gabbia per incontri di arti marziali: sono queste, almeno a giudicare dalle sfide che si lanciano sul cyberspazio, le intenzioni dei due miliardari dell’alta tecnologia tra i più conosciuti a livello mondiale. Musk ha infatti postato sulla sua piattaforma di social media Twitter un messaggio in cui afferma di essere "pronto a combattere in una gabbia" con Zuckerberg. Da parte sua, il capo di Facebook e della società madre di Instagram Meta, ha risposto con uno screenshot del tweet di Musk e la didascalia "send me location" ("mandami il luogo"). Secondo recenti indiscrezioni, sta lavorando a un network testuale progettato per competere direttamente con Twitter, il social che il rivale ha acquistato l’anno scorso per 44 miliardi di dollari.