Murgia icona della famiglia “queer“ E l’abito da sposa diventa politico

"God save the queer". Da venerdì Michela Murgia sta postando sul suo Instagram le foto del matrimonio: la prima è stata quella della mano di un figlio, con all’anulare la fede ("perché è sposato") e al mignolo l’anello dei Murgia, con una rana, "animale transizionale" che "esprime la queerness della nostra esperienza familiare allargata", simbolo del continuo mutamento. Ieri le foto della festa, con Saviano tra gli invitati. Tra le foto di sabato, quella dei bozzetti dell’intera mini-collezione disegnata da Maria Grazia Chiuri di Dior – la stilista che ha realizzato per Chiara Ferragni a Sanremo la stola “pensati libera“ – per vestire nel giorno delle nozze Michela e la sua famiglia. "Non mi considero una sposa" ha ribadito commentando il bozzetto la Murgia, che qualche mese fa ha rivelato di avere un carcinoma renale al quarto stadio, promettendo di voler "arrivare viva alla morte".

"Io e Lorenzo (Terenzi, ndr) abbiamo firmato un contratto “in articulo mortis“ con lo Stato per avere diritti che non c’era altro modo di ottenere così rapidamente", ha ribadito ora la scrittrice, sottolineando che non ama chi sta "romanticizzando" le sue nozze, e che la proposta della Chiuri di disegnarle l’abito da sposa l’aveva imbarazzata. Poi, quando ha visto il bozzetto, ha accettato il regalo: "La mini-collezione familiare interpreta alla perfezione lo spirito queer del nostro stare insieme. Completamente bianca per tutti, de-sacralizza il colore nuziale, che cambia il significato: il bianco è inclusivo, sintesi additiva di tutti i colori dello spettro. Sono tutti pezzi intercambiabili, no gender". Sul vestito della Murgia c’è ricamata con le perline la frase – ispirata più ai Sex Pistols che alla vecchia Elisabetta – “God save the queer“. L’ultimo libro della Murgia, Tre ciotole, si chiude con una donna che appende in un giardino, per darli agli amici, gli abiti della sorella morta: ogni vestito nel suo ordito porta ricordi e gli abiti che alla sera non sono stati presi da nessuno e restano lì, appesi agli alberi – è il pensiero magico della donna – l’hanno fatto perché non se ne volevano andare.

