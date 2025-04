Muore soffocato dal prosciutto durante il pranzo di Pasqua: tragedia a Sora

Roma, 20 aprile 2025 – Finisce in tragedia un pranzo di Pasqua a San Vincenzo, nelle campagne di Sora (Frosinone). Un uomo di 50 anni è morto soffocato mentre stava mangiando una fetta di prosciutto, mentre era a tavola con i familiari con cui stava condividendo il giorno di festa.

La vittima è un uomo disabile nato nel 1975. Il pranzo si teneva nella casa dei genitori, in provincia di Frosinone. Immediato l’allarme del 118 che è giunto rapidamente sul posto insieme a una pattuglia della Polizia. Ma, giunti sul posto, ogni tentativo di rianimare il 50enne da parte dei soccorritori si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo per soffocamento.

Circa un mese fa un’altra tragedia simile aveva colpito Anagni, sempre nel Frusinate. Un uomo di 42 anni, Simone Necci, è deceduto giovedì 20 marzo all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasferito in seguito al blocco delle vie aeree. Mentre mangiava con moglie e figlio un piatto di prosciutto e mozzarella, un boccone di formaggio gli era finito di traverso. L’arrivo del 118, la rianimazione sul posto e quindi la corsa in ospedale a Colleferro, prima del trasferimento al San Camillo. Le sue condizioni, parse fin da subito gravissime, erano compromesse: Necci era rimasto vittima di una grave ipossia per diversi minuti. Anche per lui non c’è stato nulla da fare.