Muore ricercatrice. Investita da un suv e sbalzata a venti metri

"L’aspettava un futuro brillante come scienziata e come donna. Era con noi da pochi mesi, ma si era fatta voler bene da tutti, era piena di idee e di iniziativa". Barbara Milani, ordinario di Chimica e Farmaceutica all’università di Trieste, non riesce a credere che la vita di Marta Giannelli, l’assegnista dell’ateneo di soli 25 anni arrivata nel suo gruppo di lavoro da Melzo, nel Milanese, sia finita così, in un attimo. A portarsela via, venerdì sera, un incidente in via San Severo, nel cuore del capoluogo giuliano, a due passi da quelle aule tanto amate che erano il suo trampolino verso il futuro.

Marta era a piedi, forse sulle strisce pedonali, non è ancora chiaro. Un suv l’ha centrata in pieno. Illeso, ma sotto choc, l’uomo alla guida, 50enne dipendente comunale: "Me la sono trovata davanti all’improvviso, non ho potuto fare niente", ha raccontato agli agenti della locale incaricati di ricostruire cosa sia successo in quella manciata di istanti che ha cambiato per sempre tante esistenze. Per la dottoressa non c’era già più niente da fare: studi, carriera e legami spezzati, dopo un volo di dieci metri. L’impatto è stato violentissimo, la prima a tentare di strapparla alla morte con tutte le forze è stata un medico che passava di lì, le manovre di rianimazione sono proseguite con l’arrivo dell’ambulanza, la ragazza, in arresto cardiaco, è stata intubata, ma non è bastato a salvarla.

Gravissimo il trauma cranico riportato dalla giovane approdata in città inseguendo un sogno che stava diventando realtà. "Nei giorni prima della tragedia aveva avuto colloqui per un periodo all’estero – racconta ancora la docente – era quel voleva". Un avvenire a portata di mano fino alle 22.30 dell’altro ieri, quando la jeep nel punto in cui via San Severo si trasforma in una piccola salita, l’ha travolta. Lì davanti c’è un locale molto frequentato. Nessun segno di frenata, il fuoristrada, dopo l’urto, è finito sull’isola salvagente tra le carreggiate, abbattendone le barriere. In quel tratto la via è molto illuminata. L’uomo è risultato negativo all’alcol test. I genitori di Marta sono stati subito rintracciati. I rilievi sono andati avanti per buona parte della notte, ora il fascicolo per omicidio stradale passa alla Procura. La vittima si era laureata in Chimica con il massimo dei voti alla Statale di Milano, a luglio aveva vinto un bando dell’università triestina. Si era trasferita proprio per entrare nel Dipartimento di Barbara Milani: "Non si può morire a venticinque anni – ripete la professoressa – è inaccettabile". Nell’elenco degli assegnisti del dipartimento restano un nome e una e-mail e oggi dall’altra parte non c’è più nessuno. È il momento più difficile. Alla famiglia e agli amici "l’abbraccio commosso" dell’intera comunità accademica.