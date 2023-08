Muore la guida alpina di Oliver Stone Stava scalando la vetta di Cortina, era solo e senza l’attrezzatura

È morto mentre scalava la Tofana di Rozes in free solo, cioè in solitaria e senza corde, la nota guida alpina altoatesina Diego Zanesco. Il 62enne, alpinista di altissimo livello sia su roccia che su ghiaccio, aveva nel palmares centinaia di vie aperte. La famiglia Zanesco, originaria di Bressanone, ha un forte legame con la montagna e con il Cai.

Una decina di anni fa tre generazioni degli Zanesco avevano fatto un trekking in Nepal: la 72enne mamma Tylli, il figlio Diego, che fungeva da guida, e il nipote Raphael avevano percorso la strada sacra per i buddisti fino alla cima Kala Pattar a 5.550 metri nei campi base dell’Everest. Zanesco pochi giorni fa aveva accompagnato in montagna Oliver Stone. Il regista Usa e la moglie Chong volevano documentarsi sui combattimenti sulle Dolomiti durante la Prima Guerra Mondiale.