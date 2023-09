Muore dopo l’intervento al seno, disposta l’autopsia sulla 21enne. La Asl chiude la clinica: gravi carenze

Sarebbe morta per un’infezione polmonare che ha covato per sette giorni, ma la procura di Napoli ha disposto l’autopsia sul corpo di Alessia Neboso, la 21enne deceduta, una settimana dopo un intervento di mastoplastica al seno, per chiarire le cause della morte. La famiglia chiede giustizia e verità e nel frattempo l’Asl, ispezionando la clinica privata dove Alessia si era sottoposta all’intervento, l’ha chiusa per gravi carenze igieniche e strutturali. Alessia Neboso, 21 anni, estetista di San Pietro a Patierno (Napoli), era stata dimessa. Poi la febbre alta e i dolori. I familiari hanno portato la ragazza al pronto soccorso di Villa dei Fiori di Acerra, dove Alessia è morta qualche ora dopo. "Sognava un paio di taglie in più prima di sposarsi, anche se il fidanzato era contrario", ha confidato un’amica tra le lacrime.