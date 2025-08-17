Muore di malnutrizione a 20 anni. Inutile il viaggio da Gaza a Pisa

Si chiamava Marah Abu Zuhri la ragazza palestinese di 20 anni giunta a Pisa dalla Striscia di Gaza nell’ambito dell’ultima evacuazione sanitaria organizzata dal governo italiano. Il suo cuore ha smesso di battere nel pomeriggio di Ferragosto, nonostante gli sforzi dei medici dell’ospedale di Cisanello. Un’improvvisa crisi respiratoria, seguita da un arresto cardiaco, ha spento le speranze della giovane e della madre, arrivate in Italia in cerca di una vita migliore. Le condizioni cliniche erano gravissime fin dall’inizio: un deperimento organico estremo, causato da una prolungata malnutrizione. La ragazza è morta di fame. "Marah aveva diversi parametri alterati di tipo coaugulativo – spiega Sara Galimberti, direttrice dell’Unità Operativa di ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana – ma anche proteine molto basse e per questo abbiamo subito fatto una consulenza col nutrizionista e iniziato subito una nutrizione ipercalorica ad hoc".

Era atterrata nella notte tra mercoledì e giovedì all’aeroporto militare di Pisa, a bordo di un aereo C130J della 46ª Brigata Aerea partito da Eilat, in Israele. Faceva parte del gruppo di 12 pazienti palestinesi evacuati per ricevere cure urgenti. Scendeva dalla pedana del velivolo in barella, infagottata in una coperta termica: il volto scavato, i piedi sottili. A guardarla sembrava una bambina. A dare per prima la notizia della sua morte è stata La Nazione, che ha appreso il decesso da fonti ospedaliere, poi confermate dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa. Marah era stata trasportata d’urgenza al policlinico di Pisa e ricoverata nell’unità operativa di Ematologia, dove il suo quadro clinico è apparso da subito "complesso e compromesso".

La sua è una delle condizioni più gravi registrate dall’inizio della missione umanitaria che, da gennaio 2024, ha portato in Italia oltre 180 bambini palestinesi da Gaza insieme ai familiari. L’ultima evacuazione – la quattordicesima – ha coinvolto tre voli militari atterrati a Roma, Milano e Pisa, con a bordo complessivamente 31 minori e circa 120 persone. "Profondo dolore" e "solidarietà di tutti i cittadini toscani alla famiglia" sono stati espressi dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "Il sistema sanitario regionale con il proprio personale, che ringrazio – ha dichiarato – sarà sempre in prima fila per garantire massimo sostegno a favore della popolazione di Gaza". Parole durissime da Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale: "Marah non è morta di malattia, ma è stata uccisa dalla fame: a vent’anni si dovrebbe ridere, correre incontro ai sogni, perdersi e ritrovarsi nelle passioni, nei desideri, nell’amore, ma lei ha dovuto combattere contro l’arma più crudele, ovvero la privazione del pane, dell’acqua, del diritto alla vita". "È stata uccisa – ha aggiunto – da una fame scelta, inflitta, usata come strumento di guerra. E Marah, con i suoi vent’anni negati, è il volto di questo crimine. Non voltiamoci dall’altra parte".

Sulla stessa linea anche Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino e membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana: "Un crimine – ha detto – che ha responsabilità precise, il governo di Netanyahu, e complicità altrettanto precise: gli Stati Uniti e la comunità internazionale occidentale, incapace di isolare Israele. Davanti alla fine dell’umanità, a un genocidio che ancora qualcuno si ostina a non voler definire tale, la Toscana, terra di pace, non può permettersi ambiguità. Le forze politiche e sociali che si candidano a guidare la Regione nel voto del prossimo autunno devono mettere al centro la pace". "La fame di Gaza arriva fino in Italia – ha denunciato in una nota il deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli – quella stessa fame che Netanyahu e la destra estrema, anche italiana, continuano a negare".