Muore annegato lo chef di Barack Obama Ritrovato in un lago

Lo chef personale di Barack Obama è morto annegato a Marthàs Vineyard, non lontano dall’abitazione dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America. La polizia del Massachusetts ha recuperato il corpo di Tafari Campbell, 45 anni, che, secondo le ricostruzioni, avrebbe avuto un incidente mentre era sul suo paddle board. Campbell era in visita sull’isola e, al momento, dell’incidente, Barack e Michelle Obama non erano presenti.

"Quando lo abbiamo incontrato la prima volta era un cuoco della Casa Bianca, creativo e appassionato", afferma Obama alla rivista People ricordando Campbell. "Negli anni successivi lo abbiamo conosciuto meglio e per questo gli abbiamo chiesto di restare con noi quando abbiamo lasciato" la Casa Bianca: "da quel momento ha fatto parte delle nostre vite", ha aggiunto l’ex presidente americano. Il corpo del 45enne è stato trovato dopo ore di ricerche dai sommozzatori con l’impiego di sonar.