Muore a 29 anni falciato dal motoscafo Al timone un amico

Avevano preso a noleggio a Salerno una barca per trascorrere insieme la vigilia di ferragosto. Doveva essere una giornata di divertimento per tre amici salernitani quella che ieri si è trasformata in tragedia, la seconda questo anno nel mare della costa amalfitana. Alla guida del natante di sei metri di lunghezza con motore da 40 cavalli, c’era uno dei tre. Intorno alle 16.30, una brusca virata ha provocato la caduta in mare di uno dei suoi due passeggeri che era alle prese col suo cellulare, C. M., 29 anni. Nel tentativo recuperarlo, il conducente ha fatto macchine indietro, colpendo l’amico con l’elica. Inutile il tentativo da parte dell’altro amico a bordo di salvargli la vita.

Il corpo del 29enne caduto e colpito dall’elica, andato a fondo in una chiazza rossa, non si trova. Allertati i soccorsi, è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera che ha preso a bordo i due superstiti, ascoltandone il racconto dei fatti e portandoli a Salerno per sottoporli a test tossicologici. Il natante è stato posto sotto sequestro e rimorchiato nel porto di Cetara.