Un bambino di 10 anni della vicina Pomezia è morto ieri per Covid, a Roma, all’ospedale Bambino Gesù. Non era riuscito a vaccinarsi in tempo, dopo l’ok arrivato a dicembre. Il bambino, che soffriva di altre patologie, era stato ricoverato il 31 gennaio.

Ai familiari sono arrivate

le condoglianze del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Cordoglio è stato espresso anche dall’ospedale pediatrico

Bambino Gesù, unito a "un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti-Covid dei bambini e dei ragazzi". Fino alla scorsa settimana erano 44 gi italiani deceduti per Covid nella fascia 0-19 anni.