Scuola, multe agli studenti che aggrediscono i professori. Ecco cosa rischiano

Roma, 29 febbraio 2024 – Rischiano una multa da 500 fino a 10mila euro gli studenti che aggrediscono un professore, un dirigente scolastico o un membro del personale amministrativo della scuola. La misura è prevista in un emendamento depositato dal governo al Senato in commissione Cultura al ddl sulla valutazione del comportamento degli studenti. Il testo prevede che in caso di condanna per reati contro il personale scolastico nell'ambito o causa delle loro funzioni “è sempre ordinato” oltre al pagamento dei danni quello “di una somma da euro 500 a euro 10mila” come “riparazione pecuniaria” per “l'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa”.

L’emendamento si è reso necessario dagli episodi, sempre più frequenti, di aggressioni nei confronti del personale scolastico. Da inizio anno sono 28 i casi di violenze e aggressioni ai danni di docenti e in generale del personale scolastico. L'ultimo grave caso è avvenuto il 5 febbraio scorso al centro di formazione professionale Enaip di Varese dove uno uno studente di 17 anni, nell'atrio della scuola, ha estratto un coltello a serramanico preso da casa e ha dato tre coltellate alla schiena a una delle sue insegnanti. Dallo scorso anno c'è stato un forte aumento delle aggressioni al personale scolastico perpetrate dai genitori, pari al 111% ed una leggera diminuzione di quelle da parte degli alunni. Lo scorso anno i casi di aggressioni a presidi e professori erano state 36.