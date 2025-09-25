Ryanair, quali multe rischia chi non ha la carta d’imbarco digitale. Da quando scatta l’obbligo

Milano, 25 settembre 2025 – Dal 12 novembre 2025 Ryanair renderà obbligatoria la carta d’imbarco digitale. Non sarà più accettata la versione cartacea stampata e l’unico modo per salire a bordo sarà mostrare il QR code generato sull’app “myRyanair”.

La compagnia ha motivato la scelta come un passo verso la modernizzazione e la sostenibilità ambientale, sottolineando che già l’80% dei viaggiatori utilizza oggi la carta digitale. L’attivazione della nuova regola, in un primo momento prevista per il 3 novembre, è stata rinviata al 12. Tuttavia, la procedura rischia di trasformarsi nell’ennesimo rischio di una nuova multa per i passeggeri. Le associazioni consumatori hanno espresso una forte preoccupazione in relazione al provvedimento.

Cosa cambia dal 12 novembre

Dal 12 novembre 2025 presentare un titolo di viaggio cartaceo non sarà più valido con la compagnia Ryanair. Ogni passeggero dovrà effettuare il check-in tramite app e avere con sé la carta d’imbarco digitale.

Al momento restano valide alcune eccezioni in Paesi extra UE, come Marocco e Albania, dove le normative locali richiedono ancora la versione cartacea.

Costi extra e multe

Il nodo più contestato riguarda i costi: chi non si presenterà con la carta digitale rischia di dover pagare un supplemento che potrebbe ammontare fino a 55 euro, cifra già applicata oggi da Ryanair per il check-in in aeroporto.

In alcuni Paesi, come Spagna o Austria, il costo potrebbe variare, ma il principio resta identico. Il sovrapprezzo, come già accade nel caso dei bagagli e dei servizi extra, potrebbe superare il prezzo del biglietto stesso, con conseguenze pesanti per i passeggeri.

La posizione di Ryanair

La compagnia giustifica la scelta con la necessità di offrire un’esperienza di viaggio “più veloce, smart e sostenibile”. Come sottolineato da Ryanair, l’app al momento integra funzioni utili come notifiche sullo stato del volo e servizi aggiuntivi a bordo.

Le proteste dei consumatori

Associazioni come Assoutenti e Codacons criticano la misura, considerata discriminatoria verso chi non possiede smartphone moderni o ha difficoltà a gestire app digitali. Non solo, per motivi personali una persona potrebbe non avere uno smartphone nel momento della partenza. Come fare, dunque?

Le organizzazioni chiedono almeno un’alternativa gratuita in aeroporto, denunciando il rischio di penalizzare in particolare gli anziani e i viaggiatori meno esperti. Non possiamo dimenticare che da un lato c’è l’esigenza di ridurre l’uso della carta e velocizzare le procedure di imbarco, dall’altro la necessità di garantire inclusività e diritti ai passeggeri.