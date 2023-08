L’Italia delle multe: milanesi i più stangati, Firenze e Bologna finiscono sul podio

Milano, 11 agosto 2023 – Dai 174 euro di Milano ai 2,2 euro di Latina. La spesa pro capite (per automobilisti e motociclisti) annua per far fronte a sanzioni legate alla violazione del Codice della Strada divide in due il Paese mettendo in evidenza un dato: irrogare multe spesso è un ‘lusso’ che posso permettersi solo le città più ricche ed efficienti in grado di effettuare maggiori controlli sul territorio. Nel 2022, considerando le 102 città capoluogo di provincia che hanno pubblicato i dati relativi ai proventi legati alle contravvenzioni stradali, l’importo complessivo supera i 793 milioni di euro. Una somma pagata, in percentuale maggiore, da milanesi, fiorentini (170 euro a testa) e bolognesi (163 euro), seguiti da automobilisti e motociclisti di Pavia (129 euro) e Siena (128 euro). Sono questi – secondo un’analisi congiunta di Facile.it e Assicurazione.it – "i guidatori più multati d’Italia". Tra i conducenti meno multati lo scorso anno al secondo e terzo posto figurano i cittadini di Agrigento (2,5 euro) e Aosta, dove la multa media è di 4,1 euro.

A livello regionale il record nazionale di incassi per le multe è della Lombardia che lo scorso anno ha raccolto oltre 193 milioni e mezzo di euro. Solo Milano ha incassato 151 milioni di euro distaccando di quasi 20 milioni Roma (133 milioni). Terza Firenze con 46 milioni di proventi complessivi. Agli ultimi posti della classifica delle città capoluogo di provincia si trova il comune di Carbonia, che lo scorso anno ha incassato appena 120mila euro, seguito da due città siciliane: Enna (131 mila euro) e Agrigento (135 mila euro).

A Firenze conquista anche il podio nella classifica delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Con 23 milioni di euro – seguita a distanza da Milano (13 milioni) e Genova (poco meno di 11 milioni) è, infatti, il capoluogo di provincia con i maggiori incassi derivanti da questo tipo di sanzione e i guidatori fiorentini risultano i più multati per eccesso di velocità in Italia (spesa media di 85 euro pro capite).

Ma se maggiori multe significa maggiori controlli e, di conseguenza, più sicurezza sulle strade, è stata più volte denunciata la mera volontà manifestata da diversi Comuni di fare di cassa con escamotage ai limiti della legalità. Figurano, fra questi, il repentino e ingiustificato cambio del limite di velocità nel giro di pochi metri in corrispondenza dell’autovelox o l’occultamento dello stesso. Stratagemmi che, nel pieno dell’esodo estivo, facendo leva sull’inesperienza di turisti di passaggio, possono essere usati per rimpinguare le casse dei Comuni e che, in diverse sentenze la Corte di Cassazione ha riconosciuto come vere e proprie truffe ai danni degli automobilisti. Un problema noto al governo sul quale, nei mesi scorsi, Matteo Salvini, è intervenuto più volte assicurando, nell’ambito della revisione del Codice della Strada, lo stop a quella che ha definito "una tassa occulta su automobilisti e motociclisti". Verranno definite – ha assicurato Salvini – condizioni per l‘installazione e l‘esercizio dei dispositivi di controllo uniformi in tutti i Comuni, regole certe e sanzioni giuste ed efficaci.