Abbandono rifiuti con auto (e motorino): la multa è una batosta, ecco quanto si rischia

Roma, 6 ottobre 2025 – Multe “da mille a tremila euro agli automobilisti che abbandono rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta e fermo amministrativo del veicolo per un mese”.

Roberto Benigni, vicepresidente Anvu – Associazione professionale polizia locale d’Italia – ricorda una norma che è stata approvata il 1 ottobre ma assolutamente poco conosciuta che diventerà operativa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, attesa a giorni.

La novità è prevista da una modifica al Codice dell’Ambiente, decreto legge 116, approvato in agosto, in questo caso non c’entra nulla il codice della strada.

“Il decreto 116 – ricorda Benigni – riguardava in particolare l’abbandono o il deposito nella Terra dei fuochi -. Era stata inserita una procedura penale anche per i cittadini che abbandonavano o depositavano rifiuti nel territorio o nelle acque. L’articolo 255 del Codice ambiente, modificato, prevedeva fra l’altro un’ammenda da 1.500 a 18mila euro, l’importo veniva stabilito dal giudice”.

Ma qual è la differenza tra abbandonare o depositare rifiuti? Il vicepresidente Anvu la spiega così: “L’abbandono è quando, ad esempio, si buttano i rifiuti in un campo; il deposito quando si dispongono anche in modo ordinato ma il luogo non è quello deputato alla raccolta”. Altra cosa ancora è conferire nel cassonetto sbagliato: comportamento che viene sanzionato dai regolamenti comunali

Sempre lo stesso codice modificato prevede un’aggravante se il cittadino abbandona i rifiuti “attraverso un veicolo a motore. Parlo di veicolo – puntualizza Benigni – perché vale anche se si usa un ciclomotore”.

Dunque, fino al nuovo corso, valgono queste regole. Che poi saranno alleggerite: la sanzione prevista è tra mille e tremila euro; la sospensione è di un mese.

Ma quali sono le armi per scoprire gli inquinatori? “La prima è sicuramente la videosorveglianza – non ha dubbi Benigni -. Ormai le aree usate come discarica sono conosciute”. Naturalmente il problema si pone per i boschi e le aree verdi. In quel caso, l’unico controllo possibile è assicurato dall’occhio umano.

