Una Flotilla al fianco di Kiev

Una Flotilla al fianco di Kiev
6 ott 2025
RITA BARTOLOMEI
Abbandono rifiuti con auto (e motorino): la multa è una batosta, ecco quanto si rischia

Roberto Benigni, vicepresidente Anvu (Associazione professionale polizia locale d’Italia): quando sarà operativo il decreto e quanto dura il fermo del veicolo

Polizia locale e ispettori di Geofor sono riusciti a inchiodare i responsabili trovando nei sacchi elementi inconfutabili

Per approfondire:

Roma, 6 ottobre 2025 – Multe “da mille a tremila euro agli automobilisti che abbandono rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta e fermo amministrativo del veicolo per un mese”.

Roberto Benigni, vicepresidente Anvu – Associazione professionale polizia locale d’Italia – ricorda una norma che è stata approvata il 1 ottobre ma assolutamente poco conosciuta che diventerà operativa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, attesa a giorni.

La novità è prevista da una modifica al Codice dell’Ambiente, decreto legge 116, approvato in agosto, in questo caso non c’entra nulla il codice della strada.

Multe stellari per chi abbandona rifiuti

“Il decreto 116 – ricorda Benigni – riguardava in particolare l’abbandono o il deposito nella Terra dei fuochi -. Era stata inserita una procedura penale anche per i cittadini che abbandonavano o depositavano rifiuti nel territorio o nelle acque. L’articolo 255 del Codice ambiente, modificato, prevedeva fra l’altro un’ammenda da 1.500 a 18mila euro, l’importo veniva stabilito dal giudice”.

Abbandono o deposito rifiuti: la differenza

Ma qual è la differenza tra abbandonare o depositare rifiuti? Il vicepresidente Anvu la spiega così: “L’abbandono è quando, ad esempio, si buttano i rifiuti in un campo; il deposito quando si dispongono anche in modo ordinato ma il luogo non è quello deputato alla raccolta”. Altra cosa ancora è conferire nel cassonetto sbagliato: comportamento che viene sanzionato dai regolamenti comunali

L’aggravante dell’abbandono con veicolo

Sempre lo stesso codice modificato prevede un’aggravante se il cittadino abbandona i rifiuti “attraverso un veicolo a motore. Parlo di veicolo – puntualizza Benigni – perché vale anche se si usa un ciclomotore”.

Dunque, fino al nuovo corso, valgono queste regole. Che poi saranno alleggerite: la sanzione prevista è tra mille e tremila euro; la sospensione è di un mese.

Come si scoprono gli inquinatori?

Ma quali sono le armi per scoprire gli inquinatori? “La prima è sicuramente la videosorveglianza – non ha dubbi Benigni -. Ormai le aree usate come discarica sono conosciute”. Naturalmente il problema si pone per i boschi e le aree verdi. In quel caso, l’unico controllo possibile è assicurato dall’occhio umano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

