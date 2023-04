Mozioni contrapposte "Manca l’antifascismo" E la memoria condivisa non c’è neppure stavolta

Sembrava ci si potesse mettere tutti d’accordo, almeno sulla Storia e sulla memoria condivisa. E, invece, niente. Sulla parola "antifascismo" inciampa la speranza di una ‘riconciliazione’ tra destra e sinistra sul 25 aprile, festa della Liberazione. La commemorazione che si è tenuta ieri, in Senato, si trasforma in un confronto, a tratti molto acceso, sulle due mozioni presentate in Aula. Una di maggioranza e una di opposizione, ambedue su 25 Aprile, antifascismo e altre feste ’fondative’. Alla fine, la maggioranza compie il ‘beau geste’ di sostenere il testo delle opposizioni, così la mozione del centrosinistra passa all’unanimità (133 i sì). La cortesia non viene, però, ricambiata e il testo di maggioranza incassa solo 78 sì, 29 no e 26 astenuti.

"Manca la parola antifascismo", spiegano a più riprese in Aula i parlamentari di Pd, M5s, Az-Iv. I quali ricordano che l’antifascismo è il fondamento della nostra Carta e non usarla "umilia la memoria", come dice il capogruppo dem Francesco Boccia. Osservazione che direttamente il presidente del Senato, Ignazio La Russa (FdI) rifiuta: "Nella Costituzione non c’è alcun riferimento alla parola antifascismo". Poi afferma di condividere "i valori della Resistenza come superamento di una dittatura". Da notare che lo storico leader di An, Gianfranco Fini, aveva scandito citando il congresso di Fiuggi: "Il 25 aprile è la festa della Liberazione dal fascismo. I valori antifascisti sono alla base della Costituzione".

La grande assente della giornata in Senato è la senatrice a vita Liliana Segre. Il documento del centrosinistra, chiamato fino ieri con il suo nome, si ispira proprio alle sue parole e ricorda "le date fondative della nostra storia antifascista". La senatrice, in un breve comunicato, smentisce però di averlo mai firmato. Motivi personali è la giustificazione ufficiale, ma c’è chi parla della volontà di non voler essere strumentalizzata da una parte e dall’altra, unita al timore che il suo nome, associato alla mozione, avrebbe offuscato la ricorrenza del 25 aprile. Insomma, la gaffe, in questo caso, è tutta figlia del centrosinistra che ha, evidentemente, ‘abusato’ del nome Segre.

"Troppa violenza in nome dell’antifascismo", mette in guardia Raffaele Speranzon di FdI. "Il problema – sottolinea – non è che la destra non sia antifascista, ma che non lo è nel modo in cui vorrebbe la sinistra". Per Alfredo Bazoli (Pd), "è un peccato che una parolina così importante, antifascismo, non sia nel testo di maggioranza". "Ci presentiamo con due mozioni, questa è una sconfitta", ammette la capogruppo di Az-Iv, Raffaella Paita. I partiti di governo contro-ribattono agli avversari, chiedendo anche l’abiura dei totalitarismi, soprattutto del comunismo. Il Pd rilancia con Walter Verini: "I comunisti italiani hanno avuto nella nostra storia doppiezze e contraddizioni, ma si sono battuti per la libertà".

Durante il dibattito spuntano citazioni a iosa: da Fini e la sua abiura del fascismo (nel 2003, a Gerusalemme), a Silvio Berlusconi ad Onna, dopo il terremoto dell’Aquila che, con al collo il fazzoletto della brigata partigiana Maiella, parlò di antifascismo, ma il risultato è l’ennesima divisione. Solo tre date da commemorare vengono riportate in entrambi i testi: 25 aprile, I maggio e 2 giugno. In più occasioni il presidente del Senato deve intervenire per stemperare gli animi. A far sussultare i senatori FdI sono soprattutto le parole di Boccia. Pure dopo il voto la temperatura non si abbassa con applausi e cori da stadio che si rincorrono tra i banchi dell’Aula. Uno spettacolo per nulla ‘storico’ e poco edificante.

Ettore Maria Colombo