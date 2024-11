Movida violenta, a Latina e Ischia quattro ragazzini feriti a coltellate

Roma, 24 novembre 2024 – Due risse a coltellate, quattro ragazzini feriti e ricoverati in ospedale. E' il bilancio della movida violenta di una notte di ordinaria follia a Ischia e Latina. Due episodi simili nel giro di poche ore, comune denominatore: la lite scoppiata per futili motivi. Ma andiamo con ordine.

Rissa a Ischia, ragazzini aggrediti fuori dalla disco

Il primo episodio, nel centro Ischia Porto, in corso Vittoria Colonna, dove due giovani sono stati accoltellati al culmine di una lite scoppiata all'esterno di un disco bar. I due ragazzini, di 16 e 18 anni, sono stati feriti con diversi fendenti, quindi soccorsi e trasportati all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Hanno riportato ferite lievi, giudicate guaribili in 12 giorni, e sono stati dimessi. Il 18enne è stato accoltellato a una gamba, mentre il 16enne al fianco sinistro.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, all’origine della rissa ci sarebbe stato un diverbio che ha coinvolto più persone ed è scoppiato per futili motivi. Dalle urla si sarebbe poi passati all’aggressione, a quel punto sarebbe spuntato anche un coltello. All’arrivo dei soccorsi, l’aggressore, uno o più persone, si erano già allontanati facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Ischia hanno rintracciato e denunciato per lesioni personali aggravate un ragazzo di 17 anni di Forio, già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti, sarà anche proposta l'applicazione del provvedimento nel divieto di accesso ai locali pubblici.

A Latina lite a coltellate tra 16enni

Altro episodio a Latina dove due ragazzi di circa 16 anni sono stati ricoverati dopo essersi accoltellati poco prima della mezzanotte in corso della Repubblica, davanti alla facoltà di Medicina, non lontano dalla zona della movida. I ragazzini sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto insieme ai soccorritori del 118, indagano per ricostruire le cause del diverbio sfociato in rissa e capire se altre persone siano coinvolte. Non si esclude l’ipotesi di una rissa tra bande.

"Quanto successo nella notte a Latina mi lascia costernata. Ancora una volta ci troviamo di fronte a episodi di violenza che coinvolgono minorenni. Si tratta di un episodio gravissimo. Ringrazio il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella per aver avuto la sensibilità immediata di convocare il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che avrà luogo domani mattina. Ringrazio le forze dell'ordine per l'impegno profuso sul territorio, anche con i servizi di pattugliamento notturno, negli orari della movida. Chiederò un ulteriore sforzo, affinché ci sia una presenza costante in tutte le zone maggiormente a rischio, con una turnazione di pattugliamenti a piedi. La presenza dello Stato dovrà essere percepita chiara e netta nei fatti. La presenza di uomini e donne in divisa può svolgere una funzione deterrente".