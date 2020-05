Roma, 20 maggio 2020 - E' polemica sulla movida nella Fase 2 del Coronavirus. Ieri infatti, da Padova a Palermo, centinaia di giovani si sono ritrovati nelle piazze nell'ora dell'aperitivo. E oggi è subito arrivato il monito del premier Conte. "Non è il tempo dei party e della movida, altrimenti la curva risale", ha risposto a un'anziana che lo ringraziava 'a nome dell'Italia' per l'impegno di questi mesi. "Abbiamo tolto l'autocertificazione perché la curva era sotto controllo ma nessuno pensi che sono saltate le regole di precauzione".

Il governatore del Veneto Zaia, prepara uno spot con le regole da seguire agli 'happy hour' e chiarire le conseguenze se non si portano le mascherine e se non si evitano gli assembramenti. Zaia ha ricevuto "miriadi di messaggi e video di violazioni, inviati per il 90% da giovani" che chiedono "di far qualcosa".

Anche Zingaretti invita ad indossare la mascherina. "Soprattutto in questi primi giorni della fine del lockdown è fondamentale indossare le mascherine, anche se fa caldo. Dai dati forniti ogni giorno emerge che i nuovi cluster pericolosi sono gli ambiti di relazione dentro gli appartamenti e nei rapporti amicali, laddove ci si rilassa", ha detto il presidente della Regione Lazio.

Autocertificazione, il nuovo modulo: ecco il Pdf