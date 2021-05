Roma, 28 maggio 2021 - Zia, dove sono mamma e papà? Nei giorni scorsi un colpo di tosse era stato la bella notizia. Il piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia Mottarone, si stava risvegliando, poco alla volta, respiro faticoso dopo respiro. Ma da ieri è cosciente, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino, e il guerriero, di soli 5 anni, pretende risposte. Chi gli saprà dire dove sono i genitori, Amit Biran e Tal Peleg, e il fratellino Tom, tre delle quattordici vite perse nella caduta della cabina di una funivia?

"La zia gli resta sempre vicino", comunicano oggi dall'ospedale. Un volto familiare che, come suggerito dagli psicologi, lo accompagna in ogni istante. E, a 5 giorni dall'incidente, una squadra di vigili del fuoco del comando di Verbania intervenuta domenica, ha portato a Eitan un elmo con il suo nome scritto sopra, nella "speranza - han fatto sapere in un comunicato - che il piccolo possa riprendersi in fretta". Un sentimento che riunisce tutt'Italia, ma solo un’equipe di psicologi ed esperti sarà in grado di prendersi cura del piccolo e, forse, dare risposta ai suoi mille perchè.

Intanto, le condizioni di Eitan restano stabili, con la prognosi che rimane ancora riservata. "Il torace è ancora contuso - spiegano i medici del Regina Margherita - e la situazione addominale non permette ancora di rialimentarlo. Per questa ragione - sottolineano - il bimbo rimane in rianimazione ancora qualche giorno". Ma "è sveglio e ogni tanto chiede dei suoi genitori".

L'omaggio del Giro d'Italia

Una corona di fiori alla stazione di partenza della Funivia al lido di Stresa. A deporla gli organizzatori del Giro d'Italia, che nella tappa odierna ha variato il suo percorso non passando dalla vetta del Mottarone, per rispettare le vittime della tragedia di domenica. Sono stati, invece, i corridori in prima persona a decidere di devolvere al piccolo Eitan l'intero ammontare dei premi giornalieri, una cifra che si aggira tra i 35 e i 37mila euro.

Il punto sulle indagini

A Verbania, in attesa dell'interrogatorio di garanzia dei tre fermati - Luigi Nerini, proprietario di Ferrovie del Mottarone, il direttore dell'esercizio, Enrico Perocchio, e il capo servizio, Gabriele Tadini - programmato per domani mattina alle 9 davanti al gip Donatella Banci Bonamici, è giornata di colloqui con i legali. Sono arrivati nel carcere verbanese due assistenti dell'avvocato Pantano, legale di Nerini e l'avvocato Perillo, che segue Gabriele Tadini, l'uomo che ha ammesso la responsabilità dell'utilizzo del cosiddetto "forchettone", sostenendo però di non aver pensato che potessero esserci conseguenze così gravi. Parlando con i giornalisti il legale - che non assisteva Tadini al momento del fermo - ha confermato che il proprio assistito "è molto provato, davvero distrutto... Questo è un dramma doppio, per le vittime e per i famigliari dei protagonisti. Tadini si è rifugiato nella fede. Mi ha detto 'Sono nelle mani di Dio'".

Ma per la procura di Verbania Tadini avrebbe mentito, negando di aver sentito dei rumori sospetti a poche ore dal disastro. Il dipendente delle Ferrovie del Mottarone è accusato di falso dato che avrebbe annotato "nel registro giornale l'esito positivo dei controlli" malgrado "un rumore caratteristico riconducibile alla presumibile perdita di pressione del sistema frenante della cabina, che si ripeteva ogni 2-3 minuti, per ovviare al quale decideva di lasciare inseriti i forchettoni rossi". Episodi che si sarebbero verificati almeno in due occasioni, ossia il 22 e 23 maggio. Da quanto trapela, Tadini era a lavoro la domenica della tragedia, si trovava nella struttura della funivia che è nell'area del lido di Stresa. Era vicino ai monitor quando la telecamera del sistema di video sorveglianza si è spenta e ha intuito che qualcosa non andava. Non ha visto nulla, né sentito il tonfo della cabina numero 3 che si schiantava al suolo, sulla terra battuta, prima di rotolare e finire la sua corsa contro un albero.

Se resta, quindi, da stabilire perché la corda trainante si sia spezzata, Tadini si è assunto la responsabilità di aver disattivato il sistema frenante di sicurezza, di fronte ai blocchi continui che avrebbero potuto costringere a chiudere l'impianto di risalita. Nella richiesta firmata dalla procura di Verbania, dopo i fermi scattati martedì all'alba, Tadini è accusato di non aver segnalato "tempestivamente all'Ustif del Piemonte e Valle d'Aosta (ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi - competente per territorio - del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) - tutte le anomalie od irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'impianto".