Mosca - Kadyrov riappare in video: Propaganda e smentite su "Io morto? Una bufala"

Dato per gravemente malato, in coma se non addirittura morto, Ramzan Kadyrov torna in un video per denunciare le "bugie" diffuse sul suo stato di salute. "Consiglio vivamente a tutti coloro che non riescono a distinguere la verità dalle bugie su internet di fare una passeggiata all’aria aperta e di mettere ordine nei propri pensieri. La pioggia è meravigliosamente rinvigorente", dice il leader ceceno postando un video sul suo canale Telegram in cui si mostra sorridente, sebbene con il volto visibilmente gonfio, mentre passeggia in una strada nel verde, indossando una giacca a vento con cappuccio per proteggersi dalla pioggia. Le immagini sono state rilanciate dai media ucraini con scetticismo: Unian sottolinea ad esempio che non è possibile determinare se il video sia stato girato oggi o in passato, né dove. Appena due giorni fa l’intelligence militare ucraina aveva confermato la notizia secondo cui il "macellaio di Grozny", alleato di Vladimir Putin nella guerra contro Kiev, fosse in coma e in gravi condizioni.

Dal Cremlino non c’è stata alcuna comunicazione sulla salute di

Kadyrov, ma voci e speculazioni si susseguono da mesi: già all’inizio dell’anno era apparso notevolmente ingrassato, molto gonfio in viso e con la difficoltà a tenere gli occhi aperti quando si mostrava in video. A settembre il canale Telegram russo VChK-Ogpu aveva riferito che il leader ceceno aveva fatto seppellire vivo il suo vicepremier e medico personale Elkhan Suleimanov, sospettato di aver cercato di avvelenarlo con delle iniezioni. La vicenda era stata rilanciata dal tedesco Bild.