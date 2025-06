Morto Vittorio Di Battista, papà di Alessandro: “Sto male. Lo porterò sempre con me”

Roma, 21 giugno 2025 – “Mio papà, Vittorio, è morto oggi a Roma. È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto. Sempre fedele a se stesso, fino alla fine. Dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui. Io sto male ovviamente. Ma sento in un certo senso che il cerchio si è chiuso nel modo giusto. Ho preso da lui tutto quello che andava preso e lo porterò sempre con me. A testa alta e con un nodo in gola”. Lo scrive l’ex deputato 5Stelle Alessandro Di Battista in un commovente post in cui annuncia la morte del papà Vittorio, all'età di 83 anni.

Il toccante ricordo è accompagnato da una foto della famiglia al completo, con Di Battista bambino al mare con mamma e papà. Migliaia i messaggi di cordoglio per l’ex parlamentare, che ha anche voluto esprimere la propria gratitudine al personale medico che si è preso cura del padre. “Ringrazio i medici e gli infermieri dell’ospedale Sant’Andrea (ospedale Sant’Andrea, non Azienda ospedaliera Sant’Andrea). Sono eroi della sanità pubblica che non so a volte come facciano a resistere in determinate condizioni. Ringrazio in particolare il dottor Giusti, un medico vero, un uomo che è stato capace di unire competenza, impegno, sincerità e umanità. Non lo dimenticherò mai”. Conclude Di Battista che tuttavia non ha mai nascosto la distanza politica dalle idee del padre, che non rinnegò mai la militanza missina, anche se negli ultimi anni si definiva “fascista liberale ma non di destra”.

Vittorio Di Battista fu consigliere comunale nel MSI a Civita Castellana. Nel 2017 fu protagonista di una lite accesa durante una manifestazione dei ‘forconi’ davanti Montecitorio. Il papà dell’ex parlamentare M5S intervenne con parole colorite quando il generale Antonio Pappalardo prese il megafono per un estemporaneo comizio. In quell’occasione si rese necessario l’intervento di alcuni presenti per evitare che lo scontro verbale degenerasse e dalle parole si passasse alle mani.

I funerali di Vittorio Di Battista saranno celebrati lunedì alle 10 a Roma a Santa Chiara (Piazza dei Giuochi Delfici).