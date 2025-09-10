Morto Paul Baccaglini, l’ex Iena e presidente del Palermo calcio aveva 41 anni

Milano, 10 settembre 2025 – Morto Paul Baccaglini, ex inviato delle Iene e presidente del Palermo nel 2017. L'uomo, 41 anni, è stato trovato privo di vita dalla compagna nella sua casa di Segrate, in provincia di Milano. Dalle prime indicazioni, l'ipotesi più probabile sembra quella del suicidio. Sull'episodio indagano i carabinieri e la procura del capoluogo lombardo, che ha già disposto l’autopsia sul corpo.

Nato a Pittsburgh, negli Stati Uniti, nel 1984, da padre americano e madre italiana, Baccaglini ha vissuto in Italia fin da giovane. Dopo alcuni inizi nel mondo del basket, si era avvicinato a quello della comunicazione: prima con la radio lavorando a Radio Padova e per tre anni a RTL 102.5 e, infine, in televisione come inviato per la trasmissione Mediaset 'Le Iene'.

Per alcuni anni si è poi occupato di finanza, diventando un trader. Il 6 marzo 2017 diventa presidente del Palermo calcio dopo la proposta di acquisto del club. Un’avventura durata, però solo 5 mesi: il cronoprogramma per il passaggio di mano non viene portato a termine e, alla fine, l'allora proprietario Maurizio Zamparini rifiuta la sua offerta ritenendola priva di sufficienti garanzie. Baccaglini si dimette dunque dalla carica il 4 luglio.

Il tatuaggio con il simbolo del Palermo calcio mostrato da Paul Baccaglini durante la conferenza stampa in cui veniva presentato come nuovo presidente del club (Ansa)

in passato Baccaglini era stato legato sentimentalmente alla ex velina Thais Wiggers. La loro si è conclusa nel 2018.

Il cordoglio de ‘Le Iene’ e del Palermo calcio

Messaggi di cordoglio sono giunti da ‘Le Iene’ sia dal Palermo calcio. "Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia", scrive sui social la redazione del programma di Italia 1 sui social. "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini”, scrive sul suo sito la società.