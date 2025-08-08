Morto Jim Lovell, l’astronauta che lanciò l’Sos dall’Apollo 13: “Houston, abbiamo un problema”

Washington, 8 agosto – È morto all'età di 97 anni l'astronauta statunitense James ‘Jim’ Lovell, comandante dell'Apollo 13 e veterano di quattro voli spaziali. Era l’uomo dello spazio, entrato nella memoria collettiva: La voce di Jim Lovell passò alla storia per il terribile Sos lanciato dallo spazio: “Houston, abbiamo un problema”. La famosa missione sulla luna – entrata anche nella mitologia hollywoodiana con l’omonimo film – non ruscì mai a raggiungere la luna: fallì, infatti, a causa di un'avaria a bordo della navicella.

Chi era Jimm Lovell

Nato a Cleveland il 25 marzo 1928, Lovell è morto ieri a Lake Forest, nell'Illinois. Ha volato a bordo delle missioni Gemini 7, Gemini 12 e Apollo 8, ma è diventato famoso come comandante della missione Apollo 13: dopo un problema al serbatoio dell'ossigeno, infatti, l'equipaggio fu costretto ad annullare la discesa sulla Luna.

Nel 1968, l'equipaggio dell'Apollo 8 composto da Lovell, Frank Borman e William Anders fu il primo a lasciare l'orbita terrestre e il primo a volare verso la luna. Non riuscirono ad atterrare, ma misero gli Stati Uniti davanti ai sovietici nella corsa allo spazio.

Nasa: "Il suo coraggio ispirò milioni di persone"

"Siamo addolorati per la scomparsa di Jim Lovell, comandante dell'Apollo 13 e veterano di quattro voli spaziali. La vita e il lavoro di Lovell hanno ispirato milioni di persone. Il suo coraggio sotto pressione ha contribuito a tracciare la nostra strada verso la Luna e oltre, un viaggio che continua ancora oggi", sottolinea in un post su 'X' la Nasa.

Notizia in aggiornamento