Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Merz Israele GazaTrump PutinBotulino CosenzaTratte più turbolente
Acquista il giornale
CronacaMorto Jim Lovell, l’astronauta che lanciò l’Sos dall’Apollo 13: “Houston, abbiamo un problema”
8 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Cronaca
  3. Morto Jim Lovell, l’astronauta che lanciò l’Sos dall’Apollo 13: “Houston, abbiamo un problema”

Morto Jim Lovell, l’astronauta che lanciò l’Sos dall’Apollo 13: “Houston, abbiamo un problema”

Aveva 97 anni. Fu lui a guidare la celebre missione sulla luna nel 1970, fallita per un’avaria. Nasa: Il suo coraggio ha ispirato milioni di persone”. Le sue imprese misero gli Usa davanti ai sovietici nella corsa nello spazio

È morto a 97 anni Jim Lovell, il famoso comandante dell'Apollo 13

È morto a 97 anni Jim Lovell, il famoso comandante dell'Apollo 13

Washington, 8 agosto – È morto all'età di 97 anni l'astronauta statunitense James ‘Jim’ Lovell, comandante dell'Apollo 13 e veterano di quattro voli spaziali. Era l’uomo dello spazio, entrato nella memoria collettiva: La voce di Jim Lovell passò alla storia per il terribile Sos lanciato dallo spazio: “Houston, abbiamo un problema”. La famosa missione sulla luna – entrata anche nella mitologia hollywoodiana con l’omonimo film – non ruscì mai a raggiungere la luna: fallì, infatti, a causa di un'avaria a bordo della navicella.

Chi era Jimm Lovell

Nato a Cleveland il 25 marzo 1928, Lovell è morto ieri a Lake Forest, nell'Illinois. Ha volato a bordo delle missioni Gemini 7, Gemini 12 e Apollo 8, ma è diventato famoso come comandante della missione Apollo 13: dopo un problema al serbatoio dell'ossigeno, infatti, l'equipaggio fu costretto ad annullare la discesa sulla Luna.

Nel 1968, l'equipaggio dell'Apollo 8 composto da Lovell, Frank Borman e William Anders fu il primo a lasciare l'orbita terrestre e il primo a volare verso la luna. Non riuscirono ad atterrare, ma misero gli Stati Uniti davanti ai sovietici nella corsa allo spazio.

Nasa: "Il suo coraggio ispirò milioni di persone"

"Siamo addolorati per la scomparsa di Jim Lovell, comandante dell'Apollo 13 e veterano di quattro voli spaziali. La vita e il lavoro di Lovell hanno ispirato milioni di persone. Il suo coraggio sotto pressione ha contribuito a tracciare la nostra strada verso la Luna e oltre, un viaggio che continua ancora oggi", sottolinea in un post su 'X' la Nasa.

Notizia in aggiornamento

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata