Morto in una clinica “O’ Lupo“ Era stato condannato come mandante dell’omicidio di don Giuseppe Diana

È morto l’altra notte in una clinica del Casertano il boss del clan dei Casalesi Nunzio De Falco, 72 anni, condannato all’ergastolo perché riconosciuto come il mandante dell’omicidio di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso a Casal di Principe (Caserta) il 19 marzo del 1994 perché "colpevole" di dire apertamente "no" alla camorra e di invitare il popolo a rialzare la testa in un periodo in cui le cosche dettavano legge sul territorio casertano. De Falco, noto negli ambienti criminali come “O Lupo“, era gravemente malato, e per questo motivo era stato scarcerato l’11 aprile scorso dal magistrato di sorveglianza di Napoli e posto ai domiciliari a casa della sorella a Villa Literno.