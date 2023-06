Morto il piccolo Mirko. I supereroi erano arrivati per lui in ospedale a Torino. Aveva 7 anni ed era malato di tumore: le parole del papà

Non ce l'ha fatta Mirko, il bimbo di sette anni che poche settimane fa aveva realizzato, dalla sua camera d'ospedale, il suo ultimo desiderio: quello di avere intorno a se' i supereroi dei fumetti.

La malattia

Il bimbo, affetto dal Sarcoma di Ewing, era ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Alla commovente richiesta del piccolo malato in fase terminale, lo scorso 2 giugno avevano risposto i volontari di una Onlus, ma anche tanti singoli cittadini.

L’ultimo desiderio

Così, il piazzale davanti all'ospedale si era riempito di tanti Spiderman, SuperMario e Batman, mentre alcuni dipendenti di una ditta di edilizia acrobatica, travestiti da supereroi della Marvel, si erano calati dall'edificio e avevano salutato il piccolo dalla finestra.

"Mirko, il giorno 23/06/2023 ha cessato di soffrire, alle ore 22:45 ha esalato il suo ultimo respiro ed ora è finalmente libero di tornare a giocare sereno e senza sofferenza". Lo scrive, in una nota, Alessio, il papà del piccolo affetto dal Sarcoma di Ewing che era ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Il messaggio del papà

"Ha lottato un anno - aggiunge - andando oltre a molte prospettive e non perdendo mai il sorriso. Quel sorriso che nei suoi ultimi respiri non è svanito. Ci voleva un miracolo, ma il miracolo è stato quello di potergli fare vivere una "vita" pseudo normale. Ringrazio il reparto di oncologia in particolare il dott. Asaftei, dott.Vallero, dott.ssa Tirtei, il dott Lijoi che lo ha accompagnato senza sofferenza nelle ultime ore e tutti coloro che lo hanno accudito, infermiere, OSS la professoressa Fagioli e la direzione tutta, in quest'anno difficile ma che ha insegnato a molte persone cosa voglia dire lottare e sorridere, apprezzare le piccole cose e tutto cio' lo ha fatto un supereroe di soli 7 anni, SUPER M. Come detto - conclude - l'unico sollievo e' che ora sappiamo che e' di nuovo libero di giocare e fare il bambino come deve essere. Un grazie. Il papa' Alessio".