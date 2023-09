Morto il giornalista Armando Sommajuolo. Addio al volto noto del Tg di La7

Roma, 28 settembre 2023 – Armando Sommajuolo è morto. Volto noto del telegiornale di La7, aveva 70 anni.

A darne notizia è Enrico Mentana che ha scritto un post sui Social: "Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari".

Nato a Roma nel 1953, Sommajuolo inizio a lavorare poco più che ventenne per Teletevere. Sul finire degli anni ‘80 cominciò a lavorare per TeleMontecarlo che sarebbe poi diventata La7 nel 2001. Nel 2015 si era ritirato dalla Tv.

Non solo Tg

Nel 1985 è stato protagonista di uno spot pubblicitario per il whisky Glenlivet (soggetto "Abbiamo l'esclusiva") ambientato in una redazione giornalistica, e due anni dopo ha anche un piccolo ruolo in La piovra 3.

Ha condotto tutte le principali edizioni del telegiornale di TMC, poi La7, e numerosi speciali e programmi della rete, fra cui Tesori di famiglia con Stefano Disegni, Irene Papas, Valerio Massimo Manfredi, e Zona blu.

Inviato speciale

Come inviato speciale, qualifica che ricopre dal 1995, ha seguito quasi tutte le maggiori crisi internazionali dei successivi anni: Albania, Kosovo, Somalia, Ruanda, Burundi, Zaire, Afghanistan, Timor Est, Ucraina, Pakistan, lo tsunami a Banda Aceh, nell'isola di Sumatra e in Libia.

Nel Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi ha ricevuto la menzione speciale della giuria nel 1995 con un reportage sul genocidio in Ruanda e nel 1999 per il suo lavoro di inviato in Albania e Kosovo. Nel 2006 è finalista col reportage Assalto alla rete scritto con la collega Silvia Resta sulla situazione a Ceuta e Melilla.

Gli ultimi anni a La7

Sommajuolo ha fatto parte della redazione di Effetto Reale, il settimanale di approfondimento del Tg La7. Nell'estate del 2010 con l'arrivo al Tg La7 di Enrico Mentana, conduce con Tiziana Panella il magazine giornaliero LIFE in onda tutti i giorni dalle 12:30 alle 13:30. Nel marzo 2011 torna alla redazione esteri del Tg, ed è inviato speciale a Bengasi, durante la Guerra civile libica. Il 21 luglio 2011 torna a condurre l'edizione delle 13:30 del TG La7 e il 23 luglio 2011 passa a condurre l'edizione delle 20 alternandosi a Gaia Tortora ed Enrico Mentana.

La pensione

Il 24 aprile 2015 annuncia il suo ritiro, ospite del TG LA7 condotto da Enrico Mentana e nel successivo week-end conduce i suoi due ultimi Tg prima di andare in pensione. Oggi, 28 settembre 2023, la notizia della sua scomparsa.