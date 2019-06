Nettuno, 23 giugno 2019 - Tragedia nella notte a Nettuno, vicino Roma. Il ventenne romeno Florian Cercel, per tutti solamente Flo, si trovava alla stazione ferroviaria di Nettuno - poco dopo l'una di notte - insieme ad alcuni amici e a suo fratello 16enne, per bere una birra. Probabilmente per una bravata, è salito su una carrozza di un treno in sosta al binario 1, ed è rimasto folgorato dai cavi elettrici dell'alta tensione che conducono il convoglio: fatale è stata la scossa da 3600 volt, dopo aver toccato il pantografo.

Inutile l'intervento del 118. A coordinare le indagini la procura di Velletri che ha disposto l'autopsia. I carabinieri della Compagnia di Anzio, hanno già ascoltato gli amici e il fratello della vittima, confermando la dinamica. Sul corpo del 20enne saranno ora effettuati gli esami per capire se fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La salma è stata portata via quattro ore più tardi e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri, impegnati nelle indagini, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza così da ricostruire la dinamica dell'incidente. Il giovane risultava già noto alle forze dell'ordine per resistenza e risultava nullafacente.