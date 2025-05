Festino con droga e alcol, 27enne muore a Roma

Roma, 24 maggio 2025 – Quando è tornato a casa dopo la festa stava male, a tal punto che i suoi coinquilini sono scesi in strada a chiedere aiuto. Ma i soccorsi non sono bastati. Il giovane, 27 anni, è morto.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, di origini georgiane, era stato a una festa a Roma, dove avrebbe assunto alcol e droga. E’ tornato a casa già in gravi condizioni e qui avrebbe avuto un malore. Gli amici, che non parlano italiano, sono scesi in strada per chiedere assistenza. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato all’ospedale San Giovanni. Ma il 27enne è deceduto.

Ora sul caso sono a lavoro gli inquirenti della squadra mobile che dovranno ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità.