Morto davanti al computer. Aveva la maschera antigas. L’ipotesi di una sfida social

Un fatto ancora senza risposte. Un dolore che diventa collettivo. Roseto degli Abruzzi, una comunità di 25mila abitanti affacciata sull’Adriatico, si interroga sulla morte anomala di un 27enne trovato senza vita, seduto davanti al computer con indosso una maschera antigas collegata a liquido refrigerante. La scoperta, domenica sera alle 22, ad opera dei genitori (evidentemente preoccupati) che già avevano allertato i vigili del fuoco. Ai sanitari del 118, subito accorsi, non è così rimasto altro che constatare il decesso, nello strazio dei familiari.

Le indagini, affidate ai carabinieri del Reparto operativo di Teramo e coordinate dalla procura di Teramo, sono avvolte da comprensibile riserbo. Sul corpo del giovane nessun segno di violenza, ferite o lesioni. Ma solo l’autopsia potrà chiarire i fatti. La tesi più accreditata è quella del gesto volontario, mentre l’ipotesi di una challenge sul web – una delle tante folli sfide autolesionistiche che popolano la Rete – non trova al momento riscontri, seppure non possa essere esclusa dalle ipotesi investigative.

Da questo punto di vista sarà probabilmente l’esame di pc e smartphone del deceduto – immediatamente posti sotto sequestro – a fornire indizi preziosi agli inquirenti o, più auspicabilmente, le prove del contesto tecnico ed emotivo in cui il decesso è avvenuto. Alcuni anni fa, per esempio, si era diffusa la cosiddetta ‘Blackout challenge’ che fu la causa della tragica morte di una bambina di 10 anni in Sicilia. Era la sfida a stringersi una cintura attorno al collo nel tentativo di resistere più a lungo possibile.

È invece di domenica la notizia di un 27enne irlandese ricoverato nel Bresciano dopo essersi gettato contro un’auto in corsa in un macabro gioco social, mentre qualche settimana fa altri ragazzi erano stati denunciati dopo aver pubblicato un video online in cui facevano ‘train surfing’ sul tetto di un treno in movimento. Autopsia ed esame dei tabulati potranno indirizzare le indagini e aiutare a capire cosa sia passato nella testa di quel ragazzo per collegare liquido refrigerante a una maschera antigas.

I liquidi refrigeranti sono pericolosi. Contengono una miscela composta principalmente da acqua, glicole (etilenglicole o propilenglicole), additivi. Concepiti per evitare il congelamento a basse temperature e il surriscaldamento ad alte temperature, se bevuti, oppure se inalati in ambiente chiuso come quello di una maschera antigas impropriamente utilizzata, possono causare tragedie. Il 27enne di Roseto sapeva fino in fondo oppure solo in parte che cosa stava facendo? Gli accertamenti autoptici e soprattutto quelli tecnici (su navigazione al pc e tabulati telefonici) daranno le risposte che oggi mancano.