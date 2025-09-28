L’ultima moviola di Carlo Sassi, pioniere in tv nell’Italia del bar sport

Bologna, 28 settembre 2025 – Era un’Italia in bianco e nero quella del giovane Carlo Sassi. Beppe Viola intervistava Mazzola e Rivera sul tram lungo le vie di Milano. E intanto il Paese correva come una locomotiva verso il boom economico. Calciatore fallito e poi bancario pentito, Carlo era entrato in Rai nel 1960 come aspirante giornalista con la sua faccia seria e il look da ragioniere: giacca blu, cravatta a motivi geometrici e capelli impomatati. Lavorava dietro le quinte per il programma più longevo nella storia della tv italiana: ‘La domenica sportiva’. Mai avrebbe pensato di diventare un personaggio popolarissimo e capace di scavalcare le epoche grazie a un’invenzione che ha cambiato la storia del calcio: la moviola.

La tecnologia che permetteva di rallentare le immagini e ricostruire nel dettaglio le azioni di gioco deriva dalla moviola cinematografica inventata da Attilio Prevost, un cineoperatore di guerra che brevettò il tavolo sul quale i film venivano sincronizzati e montati. Su questi presupposti nacque la moviola televisiva, introdotta timidamente in Rai dal grande Enzo Tortora nel 1965, quando conduceva la Domenica Sportiva. Ma il nuovo mezzo tecnico legò presto la sua evoluzione al nome di Carlo Sassi.

Carletto, come lo chiamavano gli amici, fece debuttare la moviola il 22 ottobre 1967. Fu in quella giornata che il Milan pareggiò il derby con l’Inter grazie a un gol fantasma di Gianni Rivera. Il tiro del Golden boy colpì la traversa, rimbalzò nei pressi della linea bianca e poi la palla fu allontanata da Burgnich. Nonostante le vibranti proteste nerazzurre, il gol venne convalidato. Toccò proprio a Sassi, in quella domenica del 1967, portare alla luce la verità con la sua macchina terribile: il gol del Milan non era valido. Da allora ad oggi la moviola e i suoi derivati tecnologici, fino alla cabina del Var, (il contestato giudice elettronico), hanno acceso e diviso le folle, croce e delizia dei tifosi , tribunale televisivo senza appello ma con mille dubbi, che restano il sale del calcio. Perfino la piccola telecamera che oggi gli arbitri montano sulla giacchetta può essere considerata un’evoluzione moderna della moviola.

Dopo una prima fase all’ombra di Bruno Pizzul, che commentava le azioni selezionate dal collega, Sassi conquistò uno spazio fisso per la sua moviola e una preziosa ribalta personale. Insieme al tecnico Heron Vitaletti vivisezionava partite, immagini, situazioni dubbie e topiche arbitrali. Il tutto con modi felpati e un grande senso della misura, come imponeva la Rai di allora, rigida nel suo ruolo istituzionale di servizio pubblico. La polemica restava fuori dagli studi tv e divampava nei bar della penisola. Così per quasi trent’anni Carlo ha diviso la sua vita con la macchina della verità fino a meritarsi il soprannome, da lui poco amato, di mister Moviola. “Corro tutto il giorno fra mille richieste redazionali e mi conoscono solo per quello della moviola”. In realtà Carletto continuò il suo lavoro giornalistico a trecentosessanta gradi alla sede Rai di Milano, sdoppiandosi in più ruoli e restando fra i curatori della Domenica Sportiva fino al 1991. Poi una ribalta inattesa ‘Quelli che il calcio’, la trasmissione di Marino Bartoletti e Fabio Fazio, gli regalò nuova notorietà e un’immagine meno ingessata e più vicina alla sua vera sostanza umana, cordiale e sorridente.

Era un uomo schivo Sassi, semplice e diretto. Si stupiva della popolarità e del calore che il pubblico gli riservava. Milanese onesto e leale, restò a lungo tifoso dell’Inter senza mai dichiararlo. Poi divenne amico del presidente della Cremonese Luzzara e decise di votarsi a un nuovo amore sportivo. Nessuna moviola lo avrebbe mai colto in fallo.