Morto Carlo Sassi, il giornalista della moviola: aveva 95 anni

Milano, 28 settembre 2025 – Altro lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Nello stesso giorno in cui è scomparso Furio Focolari, è morto Carlo Sassi. Avrebbe compiuto 96 anni mercoledì prossimo.

Nato a Milano, Sassi lavorò dal 1960 alla Domenica Sportiva e introdusse in tv la moviola (inventata da Enzo Tortora che allora conduceva la Ds), che nacque con il gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan, portandola nelle case degli italiani. Rimase alla DS fino al 1991. Poi condusse con Sandro Ciotti "Quasi Gol" mentre dal 1993 affiancò Fabio Fazio in "Quelli che il calcio". Appassionato di calcio (e con un breve passato da calciatore), Sassi era tifoso della Cremonese.

La passione per il calcio era nata da ragazzino. Nel 1946 fece un provino per l'Inter, firmò poi per l'Angerese, in Serie C, ma la carriera si fermò per un grave infortunio a un ginocchio. Per altre 4 stagioni giocò nella Gaviratese, poi dopo gli studi alla Bocconi fu assunto in banca, dove lavorò per 9 anni prima di approdare in Rai nel dicembre 1957.

Nato il primo ottobre 1929 avrebbe compiuto 96 anni fra pochi giorni.

La Rai esprime "profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Sassi, giornalista e storico volto della Domenica Sportiva”. “Pioniere dell'uso della moviola, introdotta nel 1967, ha cambiato il modo di raccontare il calcio e lo sport in televisione - ricorda l'azienda -. Con rigore e passione ha accompagnato per decenni i telespettatori, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano”.