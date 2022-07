Tragedia a Erice, 40enne cade in un pozzo e muore mentre balla al suo compleanno

Trapani, 3 luglio 2022 - Finisce in tragedia una festa di compleanno a Erice, borgo medievale sulla collina che sovrastra Trapani. Mentre festeggiava i suoi 40 anni un uomo è morto cadendo in un pozzo artesiano di 27 merti. La vittima è Antonio Andreani, di Molfetta. Il dramma si è consumato poco dopo passata la mezzanotte, in una villetta presa in affitto per l'occasione in contrada Pegno. È accaduto tutto sotto gli occhi di amici e parenti. Solo nelle prime ore del mattino i soccorritori sono riusciti a recuperare il corpo: all'interno della cavità c'erano una decina di metri di acqua.

La dinamica dei fatti deve essere ancora ricostruita con precisione. Stando alle prime informazioni trapelate dagli inquirenti, pare che il 40enne stesse ballando e non si sarebbe accorto di trovarsi sopra la botola che copriva il pozzo artesiano. Una struttura che ha improvvisamente ceduto sotto il suo peso. L'uomo è quindi precipitato sotto gli occhi atterriti dei presenti: per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori del 118 con i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso indagini approfondite sulla vicenda, mentre sul corpo della vittima - trasferito all'obitorio di Marsala - la procura ha disposto l'autopsia.

Cos'è un pozzo artesiano

Il 40enne di Erice è precipitato in un pozzo artesiano: si tratta di un cavità dove l'acqua riesce a emergere senza bisogno di alcun supporto tecnologico, come i sistemi di pompaggio. L'acqua presente ne sottosuolo tende infatti a risalire naturalmente verso la superficie, grazie solamente alla pressione che lei stessa esercita.