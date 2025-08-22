Venerdì 22 Agosto 2025

Cronaca
22 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Morto il bimbo di 6 anni investito sulle strisce pedonali

Il piccolo, che era con la sua mamma, era un profugo ucraino. Sbalzato dalla vettura a molti metri di distanza, era apparso subito gravissimo. Nella serata di ieri il decesso all’ospedale di Padova

L’ ospedale di Padova

L’ ospedale di Padova

Venezia, 22 agosto 2025 - E' morto all'ospedale di Padova il bambino di 6 anni che mercoledì pomeriggio era stato investito da un'auto mentre con la mamma stava attraversando le strisce pedonali sulla via Noalese, a Santa Maria di Sala (Venezia). Il piccolo, così come la mamma, era un profugo ucraino, fuggito dalla guerra nel suo paese, ed era ospitato con altre famiglie ucraine in una ex canonica. Le condizioni del bambino, sbalzato dalla vettura a molti metri di distanza, erano apparse sono gravissime. Ieri il piccolo - riferisce il Gazzettino - era stato dichiarato in morte cerebrale, e in serata c'è stato il decesso. 

Oggi nel Viterbese un bambino di un anno e mezzo è caduto dall’auto in corsa restando gravemente ferito dopo che il fratellino più grande gli avrebbe sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino e poi abbia aperto la portiera posteriore della macchina. Le condizioni del piccolo sono gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

