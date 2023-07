Morto Bettazzi, ultimo testimone del concilio Vaticano II

IVREA (Torino)

Quasi un secolo alla sinistra di Dio. Si è spento a 99 anni Luigi Bettazzi, il vescovo rosso, come era stato definito negli anni ’70 per l’inedito carteggio con Berlinguer. Era l’ultimo padre conciliare ancora in vita del Vaticano II, l’assise che traghettò la Chiesa nella modernità. Vi prese parte da ausiliare di Bologna, facendosi notare per la citazione delle Cinque piaghe della Santa Chiesa di Rosmini, ai tempi all’indice dei libri proibiti. Fu l’unico vescovo italiano a siglare nel ’65 il Patto delle catacombe per una Chiesa povera dei poveri. Il coraggio non gli mancò nemmeno nel 2007, quando sostenne i Dico per i diritti dei gay, nonostante il no della Cei. Dal 1966 al 1999, è stato vescovo di Ivrea, facendo sue le battaglie degli operai e partecipando nel ’92 alla marcia pacifista a Sarajevo prima di guidare Pax Christi. Aveva un sogno, il ritorno all’unità dei cristiani.

Giovanni Panettiere