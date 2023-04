Trovati morti gli scialpinisti travolti da una valanga in Valle d’Aosta, c’è anche il campione azzurro Lorenzo Holzknecht

Aosta, 14 aprile 2023 – C’è anche Lorenzo Holzknecht fra le persone morte sotto la valanga che ieri ha travolto un gruppo di scialpinisti in Val di Rhemes, Valle d’Aosta. Trentotto anni, ligure ma cresciuto in Valtellina, era uno sciatore iridato della Nazionale. I soccorritori hanno individuato il suo corpo e quelli degli altri due dispersi, il valdostano Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Erano tutti allievi di un corso per guide alpine. In salvo invece l’istruttore Matteo Giglio, 49 anni, che è riuscito a scendere a valle e a dare l’allarme.

La slavina si è staccata intorno alle 14 dal costone di una montagna, in zona Tsanteleina, e ha sorpreso il gruppo impegnato in un fuoripista a circa 3000 metri. I soccorritori hanno raggiunto il punto esatto via terra, perché le condizioni meteo avverse non consentivano l'utilizzo dell'elicottero. Le ricerche sono state interrotte per la notte e poi riprese all’alba, stavolta con l’ausilio dell’elisoccorso, quando sono stati avvistati i corpi nella neve.

Lorenzo Holzknecht, 38 anni di Soldano (Imperia), cresciuto a Bormio, era uno scialpinista della squadra azzurra. Nel suo palmarès un oro (in staffetta nel 2010), un argento e due bronzi ai mondiali, due ori, un argento e un bronzo agli Europei.