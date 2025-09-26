Morti sul lavoro, la strage infinita. Due vittime in ventiquattro ore

Ancora morti bianche in Italia. Due vittime in un giorno, due decessi a poche ore di distanza, entrambi nel nord. Un autista di camion è stato colpito da una trave in un capannone nel Vicentino e un operaio è morto schiacciato da un macchinario nel Milanese. L’escalation di infortuni mortali non si ferma e il quadro si fa sempre più allarmante. La Uil Veneto invoca per l’ennesima volta "maggior sicurezza" e chiede che "si fermi la corsa al profitto".

A Bubbiano, piccolo comune della cintura sud di Milano, intorno alle 12 di ieri, un operaio italiano di 62 anni, è rimasto schiacciato, all’interno della Ticino Lamiere spa, per cause in corso di accertamento, mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. L’uomo è stato subito soccorso dai suoi colleghi e pochi minuti dopo dai vigili del fuoco con tre mezzi del Comando di via Messina insieme al 118, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime e non c’è stato nulla da fare.

A Montecchio Maggiore, nel Vicentino, nel primo pomeriggio, un camion in manovra all’interno di un capannone della ditta Geo Scavi Srl, azienda che si occupa del recupero di terra e rocce da scavi, ha urtato una trave della struttura che crollando ha travolto la cabina dell’autoarticolato. L’autista, 50 anni, residente a Montecchio Maggiore, è morto sul colpo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dalle lamiere e fatto evacuare la struttura per motivi di sicurezza. I carabinieri hanno avviato le verifiche.

"L’ennesima morte sul lavoro rappresenta per la nostra regione un macabro monito. Alle sacrosante richieste di più sicurezza, di più formazione, di più controlli, alla necessaria applicazione dei protocolli, deve sommarsi la consapevolezza che la corsa al profitto non può essere la priorità", ha ribadito il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo.