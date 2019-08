Bolzano, 27 agosto 2019 - Altra tragedia in montagna. Un alpinista tedesco è morto sulle montagne dell'Alto Adige. L'uomo è precipitato nei pressi dello Chalet Gerard, nella zona di Plan de Gralba in Val Gardena.

L'escursionista è caduto nel vuoto per 50 metri mentre rampicava. Il suo compagno di cordata non ha riportato lesioni ma si trova in stato di shock. Il corpo senza vita dell'uomo è stato recuperato dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites.

VERSCIACO, PRECIPITA PARAPENDIO - Un uomo è precipitato con il parapendio a Versciaco nella zona di San Candido in Alto Adige. E' morto sul colpo. Il pilota si era lanciato dal Gampenkofel, ma è precipitato per circa 50 metri. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'elicottero del soccorso sanitario Pelikan 2 e i carabinieri.