Morti in tre incidenti . Camilla, Gaia, Leo e Gabri: i giovani amici romani legati da un tragico destino

L’ultimo è stato Gabriele Sangineto. È morto a 21 anni alle 7 del mattino in via Flaminia mentre attraversava la strada. Voleva arrivare al trenino della stazione Labaro. Stava passando sulle strisce pedonali ma prima un taxi Toyota e poi un furgone Doblò l’hanno investito. Accompagnato all’ospedale Sant’Andrea, è deceduto dopo poche ore. Gli autisti sono risultati negativi ai test anti alcool e anti droga. Gabriele studiava ingegneria a La Sapienza ed è la 155esima vittima dell’anno delle strade di Roma, dove sono morti tre pedoni in tre giorni. E andava a scuola con Leonardo Lamma. I due erano compagni di classe al liceo Azzarita ai Parioli.

Anche Leonardo è morto in un incidente. Il 7 aprile 2022 a Corso Francia sulla sua moto. Nelle immagini di una videocamera di sorveglianza lo si vede mentre è ancora in sella. Arriva all’altezza di un dosso e si schianta sullo spartitraffico. Una consulenza di parte attesterà che la moto andava tra i 65 e i 70 chilometri orari. Ma da quelle parti l’Acea stava svolgendo alcuni lavori idrici e secondo i genitori il ragazzo sarebbe caduto proprio a causa di un rattoppo malfatto. Ad agosto 2023 il pubblico ministero Attilio Pisani chiede l’archiviazione per i due tecnici indagati. Secondo la perizia il ragazzo non è caduto a causa dell’asfalto sconnesso: la buca si trovava 20 metri prima della caduta.

Leo conosceva anche benissimo Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. La sera del 21 dicembre 2019 è a cena con loro ed altri amici. Poi le due amiche, tornando a casa, muoiono investite sempre su Corso Francia. Stavano attraversando la strada mentre passava l’auto di Pietro Genovese, figlio del regista Paolo. Lui invece stava "effettuando una serie di sorpassi utilizzando al contempo un cellulare con cui mandava messaggi; superando il limite di velocità in ora notturna; iniziando un ultimo sorpasso di un’auto che aveva cominciato a frenare e, poi, si era fermata". Ed in più aveva fatto uso di alcol. La prima condanna per omicidio stradale plurimo in abbreviato è stata di otto anni. Poi cinque anni e quattro mesi in appello. Nel frattempo è arrivata la revoca dei domiciliari e dell’obbligo di dimora.