Pensionati travolti e uccisi da un’auto. Stavano andando alla festa della trebbiatura di Sant'Angelo dei Lombardi

Dramma nell'Avellinese, dove nella serata di venerdì 11 agosto una coppia di pensionati è stata travolta e uccisa da un'auto. Era tardi e i due anziani stavano attraversando la strada per raggiungere il luogo in cui era in corso la festa della trebbiatura. Per loro era un appuntamento al quale non volevano mancare.

Sarebbe quindi dovuta essere una serata di allegria da trascorrere in compagnia, una serata tipica di metà agosto. Una serata nella quale a tutto si pensa fuorché al pericolo. E invece per i due, originari di Nusco in provincia di Avellino, si è consumata una tragedia.

Erano sulla Provinciale che in Irpinia collega Sant'Angelo dei Lombardi allo scalo ferroviario dismesso di Morra de Sanctis, quando hanno iniziato ad attraversare la strada. Nel mentre, però, stava arrivando un'auto. L'impatto è stato devastante. I due sono stati travolti e uccisi. Il guidatore dell'auto si è accorto di quello che era successo e si è subito fermato a prestare soccorso e a cercare di capire cosa fosse accaduto e come stessero le due persone investite. Per i due anziani, però, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Soccorsi e forze dell’ordine giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi i pensionati.