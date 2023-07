Morti due fratellini caduti in una vasca per irrigare

A Manfredonia, in provincia di Foggia sono stati ritrovati morti due fratellini che per diverse ore eerano stati dati per dispersi. Secondo quanto si è appreso i due bambini sarebbero stati trovati morti all’interno di uno dei bacini d’irrigazione presenti nella zona e dove erano in corso le ricerche dei vigili del fuoco. Le loro ciabattine erano sono state rinvenute sul bordo della vasca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sommozzatori. Vane le ricerche fino alla tragica scoperta dei corpi.