Morti due finanzieri Si stacca un pezzo di roccia, precipitano durante la scalata La procura apre un’inchiesta

TARVISIO (Udine)

Sono stati trovati ancora legati in cordata nella loro ultima scalata. La montagna era lavoro e passione. Loro erano colleghi, ma anche amici, si fidavano ciecamente l’uno dell’altro, anche per le delicate missioni di soccorso che erano chiamati a eseguire. Sono morti così, in un’attività ufficiale di addestramento, i due finanzieri del soccorso alpino delle Fiamme gialle in servizio a Tarvisio, in provincia di Udine. Nel pomeriggio di mercoledì sono precipitati lungo una via di notevole difficoltà, nel cuore delle Alpi Giulie, sul Monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia. Giulio Alberto Pacchione, nato a Reggio Emilia il 4 luglio 1995 e originario della provincia di Teramo, e Lorenzo Paroni, nato a Pordenone il 6 gennaio 1993, stavano risalendo la via Piussi, un sesto grado che percorre il verticale pilastro Nord, quando presumibilmente sono caduti per diverse decine di metri. La procura di Udine ha aperto un’inchiesta, perché l’incidente è avvenuto sul lavoro. La dinamica è al vaglio degli inquirenti, ma a una prima valutazione si sarebbe trattato di una tragica fatalità, con un probabile crollo o distacco dall’alto che ha trascinato entrambi verso le rocce sottostanti.

Entrambe le vittime facevano parte anche della stazione di Cave del Predil del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico: Paroni era a tutti gli effetti già un tecnico, mentre Pacchione era un aspirante e avrebbe dovuto a breve sostenere l’esame di ingresso. Al momento non è stato possibile accertare l’ora dell’incidente e a che punto della parete sia avvenuto. Mercoledì i due non risultavano raggiungibili né tramite dispositivi telefonici né attraverso dispositivi radio che avevano al seguito. Preoccupati per il mancato rientro in caserma, nel cuore della notte i colleghi finanzieri del Sagf (Scuola alpina della Guardia di finanza) hanno raggiunto la base della parete e hanno trovato i due corpi esanimi. A quanto si è appreso, la preparazione di entrambi gli alpinisti era di alto livello: avevano tra l’altro già salito il Diedro Cozzolino, una delle vie più difficili delle Alpi. Pacchione era anche maestro di sci a Tarvisio; a Paroni, peraltro laureato in Farmacia, mancava solamente un esame per diventare guida alpina.

"A nome mio e di tutto il governo, desidero esprimere il più profondo cordoglio e la vicinanza delle istituzioni ai familiari" dei due finanzieri "scomparsi tragicamente durante il servizio", le parole della premier, Giorgia Meloni. "Davanti a drammi del genere fa ancora più rabbia leggere di uomini e donne dello stesso soccorso alpino costretti a rischiare la vita, con operazioni dal costo di migliaia di euro, per salvare chi va sui monti con i sandali di gomma, in sfregio a qualsiasi norma di logica, buonsenso e civiltà", ha scritto sui social il vicepremier Matteo Salvini.

Cordoglio ai famigliari, al Comando generale della Guardia di finanza e alla Compagnia di Tarvisio è stato espresso anche da diversi ministri, dai presidenti di Camera, Lorenzo Fontana, e Senato, Ignazio La Russa, da esponenti di diversi partiti, da istituzioni e dal presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: "La tragica scomparsa lascia sgomenta l’intera comunità della nostra regione". Dolore anche tra i tecnici e i colleghi: "Continueremo la nostra opera di soccorso e aiuto al prossimo anche in ricordo del loro prezioso contributo", ha sottolineato, ricordandoli, Maurizio Dellantonio, presidente nazionale Cnsas. Il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata delle esequie.

Amalia Apicella