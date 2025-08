Morti dopo la caduta nella cisterna. I due operai lavoravano in nero

I due giovani operai egiziani morti i durante l’intervento in una vasca biologica non avevano un contratto. Per questo si indaga per capire chi li ha mandati a fare un lavoro per il quale non avevano nè la preparazione nè le dotazioni di sicurezza. Il 39enne Sayed Abdelwahab Mahmoud, e il 22enne Ziad Saad Abdou Mustafa, egiziani, sono rimasti fulminati dalle esalazioni mefitiche dei pozzetti: l’Ulss aveva registrato nella vasca di raccolta la presenza di idrogeno solforato. Però, Sayed e Ziad non possedevano una preparazione specifica per fare un lavoro come quello: ripulire le vasche fognarie interrate di una grande villa che era stata in passato sede di una azienda artigianale e più recentemente aveva ospitato una comunità di accoglienza per immigrati.

Le irregolarità sono emerse dagli accertamenti e dalle verifiche fatte dallo Spisal e dai Carabinieri. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, con l’ipotesi di omicidio colposo.

I due operai semplicemente erano senza contratto e non lavoravano per nessuna ditta. Ufficiosamente, la voce che girava nel luogo della tragedia, era che fossero dipendenti di una ditta di traslochi mandati – non si sa da chi – a verificare l’intervento svolto precedentemente da una ditta specializzata in espurghi, nelle vasche biologiche di pertinenza della proprietà in via Desman, nella frazione di Veternigo. "I due lavoratori che hanno perso la vita a Santa Maria di Sala - dichiara Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia - lavoravano in nero. Un fatto gravissimo, che mette in luce ancora una volta come una parte della nostra economia sia sommersa, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori".