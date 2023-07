Mortegliano, chicchi di grandine come granate. Il video: la casa è un colabrodo

Udine, 25 luglio 2023 – Il maltempo ha colpito forte in provincia di Udine. L’area del piccolo comune di Mortegliano, in particolare, ha subito pesanti danni per una violenta grandinata che è arrivata a spaccare le auto, e perfino lesionato i muri delle case. Quattro persone che si trovavano all’interno di un veicolo sono state colpite dalle schegge di vetro. Il forte vento ha abbattuto alberi, uno è finito sopra un’ambulanza che stava effettuando un soccorso. Tutti i salvi, così come è salva un’anziana portata via dalla casa allagata. Evacuata una casa di riposo.

Un video girato dopo il nubifragio ne mostra l’impatto. Sulla facciata di uno stabile i segni della grandine: la facciata è un colabrodo, come fosse stata raggiunta da granate di artiglieria. Finestre e porte rotte, tetti divelti, pannelli solari distrutti. Le strade sono distese di fogli e rami.