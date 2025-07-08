Morte sospetta in Russia. Licenziato dallo Zar: l’ex ministro si uccide

di Marta Ottaviani

Roman Starovoit, ex ministro dei Trasporti della Federazione Russa e uomo di fiducia di Vladimir Putin, si è tolto la vita ieri nel pomeriggio, poche ore dopo essere stato rimosso dal suo incarico. O almeno così dice la versione ufficiale. L’ex titolare del dicastero è stato trovato morto nella sua macchina, una Tesla, nel distretto di Odintsovo, 24 chilometri a ovest di Mosca, con una ferita di arma da fuoco alla tempia. Vicino al corpo è stata trovata una pistola d’onore Makarov, una semiautomatica di epoca sovietica. Le autorità non hanno dubbi: si tratta di suicidio. Su alcuni canali Telegram, però, si è diffusa una versione alternativa, secondo la quale il corpo di Starovoit sarebbe stato trovato in un cespuglio poco distante dall’auto, e non al suo interno, e che la pistola sarebbe quella che l’ex ministro ricevette in premio per il suo lavoro a capo del dicastero degli Interni. Forbes Russia insinua anche che il decesso risalga a sabato o domenica, prima dunque che venisse diffuso il decreto presidenziale con la notizia delle sue dimissioni.

UN MINISTRO CONTROVERSO

Comunque sia andata, Starovoit ha perso il posto ufficialmente per un’inchiesta di corruzione relativa alla costruzione di strutture difensive nella regione di Kursk, di cui era stato governatore per oltre cinque anni, fino al maggio del 2024. Stando all’accusa, gli imputati si sarebbero appropriati di almeno un miliardo di rubli (9 miliardi di euro) che sarebbero dovuti servire per la costruzione di strutture protettive al confine con l’Ucraina. Appena tre mesi dopo la sua nomina, le armate di Kiev hanno oltrepassato il confine, occupando una parte del territorio per mesi. Ma il colpo di grazia alla sua carriera sarebbe arrivato dopo gli attacchi al ponte di Kerch, in Crimea, sabotato l’ultima volta un mese fa e dopo che, nei giorni scorsi, il traffico aereo nazionale è stato paralizzato, con la cancellazione di oltre 480 voli a causa di un attacco ucraino.

IL GELO DEL CREMLINO

Il Cremlino non sembra essere stato molto colpito dalla morte di Starovoit. Ieri, il presidente Putin ha nominato suo successore ad interim il vice ministro Andrea Nikitin. "Spero che userà la energia, conoscenza e le capacità organizzative per risolvere le più importanti questioni in questo settore", ha detto Putin al nuovo capo del dicastero, sottolineando che quello dei trasporti è "uno dei campi fondamentali di attività nel Paese". Nikitin, che è fra quelli che ha testimoniato contro Starovoit nel processo che lo vedeva imputato, ha davanti un compito molto difficile. Le ferrovie che collegano di centri di approvvigionamento sono fra i bersagli preferiti dai droni ucraini. Kiev ha sempre più difficoltà sul campo, data anche la sproporzione numerica, ma ha dimostrato che a livello di operazione di intelligence e sabotaggio può essere ancora molto insidiosa.