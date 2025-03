Morte di Liliana Resinovich, la genetista: “Ecco cosa possiamo aspettarci dall’analisi di peli e capelli”

Roma, 8 marzo 2025 - La relazione di Cristina Cattaneo sulla morte di Liliana Resinovich suggerisce “approfondimenti genetici” su peli e capelli ignoti con la tecnica Ngs. Dottoressa Marina Baldi, genetista, nella squadra di professionisti che assiste il fratello di Lilly, Sergio. Che cosa vuol dire? “In genetica medica questa tecnica si usa da anni, è la più utilizzata in assoluto. Non è stata ancora portata nelle aule di giustizia perché deve essere validata in un certo modo. Ma in ambito sanitario ormai siamo quasi oltre”.

La genetista Marina Baldi, nel pool di professionisti che affianca Sergio Resinovich, fratello di Lilly

La storia per punti

Qual è la differenza rispetto alla tecnica tradizionale? “Quando noi analizziamo il Dna delle regioni polimorfiche, quelle che ci danno una variabilità tale da poter identificare le persone, andiamo a guardare a gruppi di 4 basi azotate, come fossero mattoncini, si chiamano Str. La differenza tra una persona e l’altra, nei vari ‘loci’ che si vanno a esaminare, è data dal numero di ripetizioni dei mattoncini”.

“I punti del Dna scelti, non hanno significato clinico ma garantiscono una grande variabilità. Per capire: immaginiamo i campi del codice fiscale. Nome, cognome, data di nascita è per tutti. Cambia quello che c’è scritto dentro. Questi mattoncini a 4 a 4 si ripetono tante volte. Quindi la differenza tra una persona e l’altra è data dal numero di ripetizioni della sequenza. Ormai tutte le banche dati sono costruite con Str”.

E qual è la peculiarità dell’Ngs? “Fa ugualmente la sequenza del Dna, va a leggere i vari mattoncini. Ma li legge uno per uno. Quindi le regioni sono molto più approfondite. E soprattutto, si possono leggere frammenti di Dna molto più piccoli”. Quindi anche se è passato tanto tempo, si potrebbe arrivare all’obiettivo? “Sì, è possibile. C’è però da dire che ad oggi questa tecnica viene usata soltanto per alcune cose. Tipo: colore degli occhi, etnia”.

“Mi pare quanto meno singolare che queste tracce non siano state repertate prima queste tracce – osserva la genetista - . Comunque, vanno analizzate. Il tentativo va fatto”.

Ma il risultato, se ci si arriverà, potrà essere portato in tribunale? “Chiaro – prospetta la scienziata - nel caso si discuterà tra chi farà presente che non è una tecnica validata in forense e chi potrà dimostrare che è una tecnologia utilizzabile. Si dibatterà. Osservo però che se la formazione pilifera è del marito, mi pare molto difficile che possa essere significativa”.