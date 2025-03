Morte Andrea Purgatori, chiesto processo per quattro medici

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Nei confronti del radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, e il cardiologo Guido Laudani, è contestato il reato di omicidio colposo.

L'udienza preliminare è fissata al prossimo 19 settembre.

"Imperizia, negligenza e imprudenza" sono le accuse nei confronti dei quattro medici nell’ambito delle cure somministrate al giornalista. Andrea Purgatori è morto a causa di una endocardite infettiva. Sotto accusa, secondo i pm, il fatto che i medici non abbiano refertato nella maniera corretta quello che era emerso dalla risonanza magnetica dell'8 maggio 2023. Un documento "redatto con grave imperizia, negligenza e imprudenza, posto che diagnosticava senza margini di dubbio una metastasizzazione cerebrale, in realtà mai verificatasi, e ometteva qualunque riferimento alla possibilità che le anomalie descritte fossero riferibili a lesioni di natura ischemica". Gualdi, inoltre, "anche nella successiva interlocuzione con il paziente e i suoi familiari, nonché con gli altri sanitari coinvolti, rappresentava con forza, sulla base dell'errata diagnosi -proseguono i pm -, la necessità di avviare Purgatori a immediate cure radioterapiche per affrontare la grave e prioritaria emergenza metastatica cerebrale".