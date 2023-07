Morte Purgatori, arriva la denuncia La famiglia: "Diagnosi e cure errate" Inchiesta per omicidio colposo

di Giulia Prosperetti

Giallo sulla morte di Andrea Purgatori, il giornalista romano scomparso mercoledì a 70 anni. Mentre dal mondo del giornalismo a quello della politica colleghi, amici ed estimatori si stringono nel lutto omaggiando la memoria del celebre cronista, autore e conduttore televisivo, la procura di Roma apre un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo. Purgatori, malato di tumore, è deceduto in maniera fulminea, due mesi dopo la diagnosi iniziale, e la famiglia – che ha presentato un esposto – vuole vederci chiaro. Al centro l’ipotesi di un errore nella diagnosi stessa e, di conseguenza, nelle terapie a cui il 70enne era stato sottoposto.

La "breve fulminante malattia" di cui hanno parlato inizialmente i famigliari sarebbe una grave forma tumorale. Purgatori avrebbe girato diverse strutture sanitarie in cerca di una cura per approdare, infine, in una clinica romana. Ma, nonostante la radioterapia, il giornalista è morto all’ospedale due giorni fa.

La famiglia – rappresentata dall’avvocato Gianfilippo Cau e difesa nel procedimento dagli avvocati Alessandro e Michele Gentiloni Silveri – chiede ora che venga "accertata la correttezza della diagnosi refertata ad Andrea Purgatori in una nota clinica romana e la conseguente necessità delle pesanti terapie a lui prescritte, e se, a causa dei medesimi eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure effettivamente necessarie".

A condurre le indagini per verificare la correttezza delle diagnosi e delle cure apportate al giornalista è il reparto del Nas dei carabinieri, guidato dal colonnello Alessandro Amadei. A parlare ora saranno analisi e referti. Per valutare se se la diagnosi e le conseguenti cure a cui Purgatori è stato sottoposto dagli specialisti siano state corrette ed adeguate alla sua condizione o se, al contrario, vi siano stati errori da parte dei medici che lo avevano in cura, i carabinieri del Nas hanno già acquisito le cartelle cliniche nella struttura privata dove il giornalista effettuava la terapia. Ulteriori risposte arriveranno dall’autopsia disposta dalla procura alla quale parteciperanno anche i periti nominati dalla famiglia. Solo in seguito a quest’ultimo esame potrà essere celebrato il funerale del cronista, probabilmente la prossima settimana. Ultimo atto di una lunga carriera segnata dalla ricerca instancabile della verità dietro casi giudiziari complessi che hanno scandito la storia d’Italia.

L’ultima apparizione pubblica di Purgatori risale al 7 giugno, a Soriano del Cimino. In quell’occasione il giornalista era stato insignito del premio intitolato a Pietro Calabrese. "Provato ma felice, – lo ricorda il Tg di La 7, emittente dove dal 2017 era volto e anima di Atlantide – aveva ricordato la sua amicizia con Calabrese e accennato alla sua malattia".