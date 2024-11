Morte di Ludovica Visciglia: la giostra ‘Tagadà’ non era in regola. Due incidenti in poche ore La tragedia il 12 marzo 2022 a Galliate (Novara): la 15enne aveva battuto la testa. L’attrazione era posizionata in punto scorretto: troppo vicino agli alberi. Quattro indagati, accusa di omicidio colposo per l’ingegnere che aveva effettuato i collaudi dell’attrazione